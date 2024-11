Sur Netflix, "La diplomate" continue de déjouer complots et intrigues politiques

Thriller politique qui avait fait sensation lors de sa première saison en 2023, la série "La diplomate" créée par Debora Cahn ("À la Maison-Blanche", "Homeland"), avec Keri Russell dans le rôle-titre, est de retour sur Netflix depuis le 31 octobre avec six épisodes toujours aussi intenses.

Complots en haut lieu, enjeux diplomatiques, manipulations, rebondissements en tout genre, la deuxième saison de la série "La diplomate" conserve tous les ingrédients qui avaient fait son succès en 2023.

On retrouve l'actrice Keri Russell ("The Americans") dans son rôle de Kate Wyler, ambassadrice des Etats-Unis à Londres, et l'intrigue reprend exactement là où s'était arrêtée la première saison, avec l'explosion d'une voiture piégée en plein coeur de la capitale britannique.

Un complot au coeur du pouvoir britannique

Soupçonnant le Premier ministre anglais Nicol Trowbridge (Rory Kinnear) d'être impliqué dans cet attentat et dans celui qui avait touché un porte-avions lors de la précédente saison, l'ambassadrice mène l'enquête avec l'aide d'Eidra Park (Ali Ahn), cheffe de station de la CIA.

Elles cherchent à déjouer un complot qui semble se tramer au coeur du pouvoir britannique. Et côté coeur, son mariage avec Hal Wyle (Rufus Sewell), ancien ambassadeur qui se mêle un peu trop de son travail, bat toujours autant de l'aile. Quant à sa relation avec le ministre britannique des Affaires étrangères Austin Dennison (David Gyasi), elle toujours aussi confuse et ambiguë.

Durant la première saison, on avait aussi appris que si l'Américaine avait été envoyée à Londres, c'était surtout pour tester sa capacité à remplacer la vice-présidente des Etats-Unis Grace Pen, menacée d'un scandale. Dans cette nouvelle saison, ce personnage campé par l'excellente Allison Janney ("A la Maison-Blanche") prend de l'ampleur et forme avec l'héroïne un duo captivant sur les derniers épisodes.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Un rebondissement final de taille

Créée et co-écrite par Debora Cahn ("A La Maison-Blanche", "Homeland"), "La diplomate" continue sur sa lancée avec une mise en scène toute en tension et une écriture dense. Mais attention, les dialogues vont vite et l'intrigue reste compliquée. Il est indispensable d'avoir vu ou même revu la première saison avant de se lancer.

Après de nombreux rebondissements, cette deuxième saison offre un final encore plus impressionnant que celui qui avait mis fin à la précédente. Dans une interview donnée au journal Variety, Ato Essandoh qui joue le personnage de Stuart Heyford (directeur de cabinet de l'ambassade américaine à Londres) raconte la séance de lecture durant laquelle il a découvert ce final: "Je me suis levé, j'ai pris le scénario et je l'ai balancé à travers la pièce, se souvient-il. Vous voyez ce moment au cinéma, quand vous entendez 'Luke, je suis ton père'? C'était l'un de ces moments."

Un cliffhanger qui redistribue toutes les cartes et qui ouvre la voie à une troisième saison déjà confirmée.

Sujet radio: Crystel di Marzo

Adaptation web: Andréanne Quartier-la-Tente