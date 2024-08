Série policière décalée, "Bad Monkey" signe le retour de Vince Vaughn sur les écrans

Basé sur le roman du même nom de l'auteur satirique Carl Hiaasen sorti en 2013, la série "Bad Monkey" raconte l'histoire d'un ancien policier (Vince Vaughn) devenu inspecteur sanitaire. Thriller aux codes classiques avec ce qu'il faut d'humour potache, la série est à voir sur Apple TV+.

Dans "Bad Monkey", Vince Vaughn incarne Andrew Yancy, un détective suspendu de la police de Miami devenu inspecteur sanitaire dans la surveillance des restaurants. Lorsqu'il découvre un bras coupé, il se met à enquêter sur une mort suspecte dans l'espoir de récupérer son ancien emploi.

A l'affiche de nombreuses comédies dans les années 2000 ("Zoolander", "Starsky et Hutch", "Dodgeball! Même pas mal!"), l'acteur américain Vince Vaughn signe là son grand retour sur petit écran depuis "True Detective" en 2015. Se déroulant dans la moiteur de la Floride, "Bad Monkey" marque aussi le retour d'un humour potache qui fait du bien et des rôles de looser que Vince Vaughn a l'habitude de camper.

>> Voir le rendez-vous séries du 12h45 diffusé le 21 août : Rendez-vous Séries: Les sorties de la semaine commentées par nos chroniqueurs Stéphanie Reinhard et Virginie Nussbaum / 12h45 / 7 min. / mercredi à 12:45

Une adaptation réussie

La série est réalisée par Bill Lawrence à qui l'on doit notamment "Scrubs", "Spin City" et "Cougar Town", ainsi que l'écriture de certains épisodes de "Friends" ou "Une nounou d'enfer". Dans "Bad Monkey", il dévoile une galerie de personnages drôles voire absurdes plus passionnants finalement que l'intrigue de la série elle-même.

Dans le Rendez-vous séries du 12h45 du mercredi 21 août, les chroniqueuses Stéphanie Reinhard et Virginie Nussbaum sont unanimes: avec la série satirique "Bad Monkey", Bill Lawrence signe une adaptation réussie du roman de l'auteur engagé et militant pour la cause écologiste Carl Hiaasen.

Lara Donnet