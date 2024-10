"Rivals", une amusante guéguerre dans une paisible campagne anglaise des années 1980

Dans le comté imaginaire de Rutshire, le patron d'une chaîne de TV régionale sort l'artillerie lourde pour conserver sa concession. Mais son rival vient perturber ses plans. "Rivals", mini-série en huit épisodes à voir sur Disney+, dévoile une féroce bataille entre élites britanniques en 1986.

Tony Baddingham (David Tennant), patron de Corinium, modernise sa chaîne de télévision pour décider la commission à lui renouveler sa concession pour les cinq prochaines années. Il débauche sans peine le journaliste vedette blasé de la BBC Declan O'Hara (Aidan Turner) qui emménage dans un prieuré en ruine à Rutshire avec son épouse et ses deux filles.

Declan le misogyne au gros melon apprend difficilement à collaborer avec Cameron Cook (Nafessa Williams), une pointure dans son domaine, productrice américaine fraîchement embauchée et accessoirement maîtresse du boss. Alors que Declan et les siens sont introduits auprès de la petite communauté de Rutshire, ils croisent le grand rival de Tony, Lord Rupert Campbell-Black (Alex Hassell), ex-champion olympique catapulté ministre des Sports dans le gouvernement Thatcher. Il est prêt à créer sa chaîne pour enterrer Tony.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Pouvoir, sexe et hypocrisie

Bronzé aux UV, séducteur invétéré autant que libertin grivois, Rupert considère les femmes comme un buffet en libre-service. Malgré sa réputation détestable de libidineux volage, les femmes du comté se damneraient toutes pour une partie de jambes en l'air avec ce bellâtre gargantua du sexe. Ainsi va la vie dans cette communauté hypocrite, en apparence paisible, où les coucheries adultérines pullulent. De quoi relancer l'autrice en panne Lizzie Vereker (Katherine Parkinson), bonne épouse, celle de James, un animateur décérébré de Corinium.

Alors que Declan remporte un franc succès avec son émission d'interviews coup de poing, sa compagne Maud (Victoria Smurfit), actrice sur le déclin déprimée connaît un regain de libido grâce à Rupert qu'elle ne cesse d'aguicher. Mais l'étalon garde les yeux braqués sur sa fille aînée Taggie (Bella Maclean), qui résiste au fornicateur en série. Suspense! Se galocheront-ils avant la fin de la saison? Au fil d'épisodes légers, l'intrigue dérape sans prévenir vers le viol d'une collaboratrice de Tony. Tellement désireux de battre son ennemi, il demande à la victime dévastée de prendre sur elle, en lui tapant sur l'épaule.

Une série réjouissante

Cette époque des années 1980, où le dégueulasse nauséabond a encore de beaux jours devant lui pendant que les joyeux Tears for Fears, Yazoo, et autres Bronski Beat donnent une pêche d'enfer, est parfaitement reconstituée. Sans être renversante, la réjouissante "Rivals" offre tout ce qu'une mini-série peut offrir: des coups bas, des coups de trique et des coups de gueule.

On trouve aussi dans "Rivals" des dialogues percutants parfois fort drôles, des situations cocasses et deux visages connus: Aidan Turner, ex-Kili le Hobbit devenu journaliste pugnace aux ordres de David Tennant, ex-Docteur Who, mythique Seigneur du Temps et ici roi de Corinium.

Philippe Congiusti/ld