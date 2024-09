"Rematch" revisite avec brio le duel d'échecs entre Kasparov et l'ordinateur Deep Blue 

Tiré d'une histoire vraie, "Rematch" revient sur l'affrontement ayant eu lieu en 1997 entre Garry Kasparov et le superordinateur Deep Blue et qui s'est soldé par la défaite du champion d'échecs. Une mini-série très réussie à voir depuis le 8 septembre sur la RTS et sur Play RTS.

Après l'excellent "Jeu de la dame" en 2020, les échecs sont à nouveau au coeur d'une série de grande qualité. Inspiré de faits réels, "Rematch" démarre en 1996 à Philadelphie lorsque Garry Kasparov (campé par l'excellent Christian Cooke) affronte l’ordinateur Deep Blue pour la première fois. Le duel est remporté par le maître des échecs. Un tournant dans l'histoire de l'humanité En difficulté financière, l'entreprise IBM qui a conçu la machine se doit de faire un coup d'éclat pour redorer son blason. Cadre de l'entreprise, Helen Brocke (Sarah Bolger) propose donc une revanche ("rematch" en anglais) au joueur russe. Elle a lieu une année plus tard à New York face à un Deep Blue bien plus rapide et performant, capable de calculer jusqu'à 200 millions de coups par seconde. Et cette fois-ci, c'est la machine qui va supplanter l'homme. "Un tournant dans l'histoire de l'humanité", selon les mots du réalisateur canadien Yan England au moment de recevoir le Grand Prix de la compétition internationale au festival Série Mania en 2024. >> A voir, un sujet de l'émission Geopolitis consacré à la victoire de Deep Blue sur Garry Kasparov en 1997 : En 1997, le robot Deep Blue bat le meilleur joueur d’échecs au monde Garry Kasparov / Geopolitis / 3 min. / le 14 mai 2023 En résonnance avec les questions actuelles sur l'IA De son côté, le jury justifiait cette récompense ainsi: "Aux prémices des bouleversements technologiques de notre ère, ce duel passionnant et captivant porte encore une forte résonance aujourd’hui, à l’heure où les intelligences artificielles posent de nouveaux défis." Un aspect qui est également relevé par les chroniqueurs Nicolas Dufour et Laurent Flückiger dans le débat séries du 12h45 du 11 septembre. "J'ai trouvé vertigineux de réaliser que ce débat qu'on a depuis deux ou trois ans sur l'intelligence artificielle était en réalité déjà présent au milieu des années 1990", indique ce dernier. >> A voir, le premier épisode de "Rematch" : Episode 1 / Rematch / 51 min. / le 9 septembre 2024 Destinée à un large public Annoncé comme un thriller psychologique, "Rematch", qui présente les vrais coups joués lors des matchs, ne se cantonne pas à ressembler à une série sur les échecs ou sur l'avancée de la technologie. Elle aborde aussi l'humain, en particulier à travers la psychologie de Garry Kasparov, obsédé par le jeu d'échecs et par la réussite. Brillante, la série est destinée à un public plus large que les fans de l'échiquier. "Pour moi, on touche au chef-d'oeuvre", conclut Nicolas Dufour. Andréanne Quartier-la-Tente