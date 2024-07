"Présumé innocent", thriller efficace avec Jake Gyllenhaal en procureur accablé

Dans la série "Présumé innocent" à voir sur Apple TV depuis le 12 juin, un brillant procureur incarné par Jake Gyllenhaal se retrouve tout à coup accusé du meurtre d'une jeune et ambitieuse collègue avec laquelle il avait une liaison extra-conjugale passionnelle. Un thriller efficace.

Tiré du best-seller de Scott Turow, déjà adapté en 1990 au cinéma par Alan J. Pakula avec Harrison Ford, "Présumé innocent" connaît une surprenante nouvelle vie depuis le 12 juin, par le biais d'une série d'Apple TV+.

Le réalisateur David E. Kelley et le scénariste et producteur J. J. Abrams, deux grands noms de la télévision américaine, se sont emparés de ce classique du polar pour en faire une série de huit épisodes au récit sous tension, d'une implacable efficacité malgré le dénouement a priori connu.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Descente aux enfers entre enquête et procès

La descente aux enfers du brillant procureur Rozat "Rusty" Sabich - interprété avec beaucoup d'intensité par Jake Gyllenhaal - et sa lutte contre un système judiciaire américain peu soucieux de la présomption d'innocence sont ici racontés en maintenant constamment le suspense. Dans la série, cette bataille se voit encore plus circonstanciée, à travers une rivalité entre magistrats qui confère à "Présumé innocent" une dimension encore plus politique que dans l'adaptation cinématographique.

Tandis que l’accusé se démène pour prouver son innocence et préserver sa famille alors que le sort s'acharne, la série, entre procès et enquête parsemée de flashbacks, prend le temps de développer les personnages secondaires. Malgré quelques chutes de tempo, "Présumé innocent" parvient à garder le plus souvent son cap avec sobriété et efficacité en termes de mise en scène.

