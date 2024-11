Portrait subtil de l'adolescence, "Ceux qui rougissent" est à découvrir sur la RTS

Comédie dramatique, "Ceux qui rougissent" raconte la rencontre entre des lycéens et un professeur de théâtre dont les méthodes vont bouleverser les adolescents. Grand prix dans la catégorie formats courts du dernier festival Séries Mania de Lille, la série est disponible sur Play RTS.

Ambiance. A l'intérieur d'un gymnase, sur le parquet, une troupe d'adolescents en option théâtre s'impatiente. Leur professeur brille par son absence. Pourtant, le travail ne manque pas, avec une pièce de Shakespeare à répéter. Soudain, un jeune homme à la démarche volontaire débarque et se présente comme le remplaçant temporaire. Il questionne et prend le pouls de l'assemblée.

Ses méthodes rustres désarçonnent les apprentis comédiens. Pire, lorsqu'il décide de redistribuer les rôles, la plus forte en gueule ne s'en laisse pas conter. Elle a bûché, sait son texte par cœur et crie à l'injustice. Réaction du professeur: "Mais connais-tu seulement l'ensemble du récit? Tu serais donc la comédienne d'un seul et unique rôle dans ta vie, incapable de jouer autre chose?"

Proche du documentaire

Signée Julien Gaspar-Oliveri co-produite par la RTS, la série "Ceux qui rougissent" offre une captation proche du documentaire avec deux caméras tournant en permanence sans que jamais les mots "action" et "couper" ne soient prononcés. Ainsi plongés en immersion, les spectateurs ressentent exactement les émotions des élèves. Sans cesse sur le qui-vive, ils doivent gérer la pression, outrepasser leur timidité, se libérer face à ce professeur rude, mais bienveillant, qui agit tel un tsunami et profite de chaque geste et réaction verbale ou physique pour faire naître du théâtre.

Tous les prétextes sont bons pour jouer. Il n'hésite pas à les plonger dans certains états psychologiques, sans jamais les violenter, pour leur apprendre à ressentir afin de mieux interpréter. Sur le thème du rejet et de l'au revoir à l'aube d'une rupture amoureuse, les corps s'expriment dans la douleur. Les rejetés tentent un hug, en vain, reviennent à la charge, toujours en vain. L'exercice devient de plus en plus éprouvant, les larmes sont proches de couler, et la lumière s'invite soudain quand le metteur en scène ordonne le dernier câlin.

Puiser dans l'inconscient

Chaque situation proposée est un moment privilégié où les ados se livrent, se racontent, se parlent, évoquent qui ils sont, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Ils rient aussi quand il s'agit de jouer la folie ou lorsque l'enseignant décide que les hommes seront des femmes et inversement. A travers ces répétitions se dessine un portrait de l'adolescence subtil, en même temps que la série donne à voir le travail du comédien puisant des émotions enfouies dans l'inconscient pour donner corps à un personnage.

Le cinéaste-acteur Julien Gaspar-Oliveri, en refusant de céder aux facilités du feuilleton standard avec son cortège d'artifices à base d'amourettes ou d'inimitiés au sein du groupe, s'en remet uniquement à la sensibilité des personnages pour aimanter les spectateurs. Et c'est justement parce qu'ils et elles sont d'une sensibilité remarquable que l'irrépressible envie de découvrir les épisodes suivants se fait sentir.

En mars 2024, le jury de la compétition séries de formats courts du festival Séries Mania de Lille, en France, emmené par le cinéaste Fabrice Gobert a couronné "Ceux qui rougissent". C'est avec une pointe d'émotion et un enthousiasme rare en pareille cérémonie de remise de prix, qu'il a loué, lors du palmarès, les qualités d'une série émouvante, captivante et drôle, une réussite sur toute la ligne.

Interrogé à Lille par la RTS , Julien Gaspar-Oliveri avait souligné à quel point il avait été chanceux dans cette aventure d'avoir pu compter sur Box Production, Arte et la RTS. Ces institutions, attentives à ce projet dont le scénario était écrit au conditionnel avec des adolescents pour certains vierges de toute expérience du théâtre et du cinéma, ont su prendre le risque payant de contribuer à l'émergence d'une série hors norme.

Philippe Congiusti/mh/aq