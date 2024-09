Magicien des platines, DJ Mehdi fait l'objet d'une série documentaire

"DJ Mehdi: Made in France" raconte la trajectoire fulgurante d'un jeune banlieusard d'origine tunisienne qui s'est taillé une place dans le monde du hip-hop et de l'électro. Mêlant images d'archives et témoignages, les six épisodes diffusés par Arte TV rendent hommage à un virtuose des sons disparu trop tôt.

Réalisée par Thibaut de Longeville, "DJ Mehdi: Made in France" plonge dans l'histoire d'un génie musical peu connu du grand public. Mehdi Faveris-Essadi, de son vrai nom, a marqué le hip-hop et l'électro française durant une quinzaine d'années, avant de disparaître tragiquement à l'âge de 34 ans.

La série documentaire lui rend hommage à travers six épisodes constitués d'archives et de témoignages.

Percée dans le rap

Né en 1977 à Asnières-sur-Seine en région parisienne, le petit Mehdi apprend à manier les vinyles de ses parents avant de savoir lire et écrire. Durant son enfance, il se prend de passion pour les Beatles, Jimi Hendrix, Jimmy Page et Steve Greenwood. C'est d'ailleurs en entendant ces guitar heroes samplés ensuite par les Beastie Boys qu'il commence à s'intéresser au hip-hop au milieu des années 1980.



Avec ses cousins, Mehdi décide de monter un groupe de rap appelé Légitime défense. Mehdi s'occupe des parties instrumentales et le fait tellement bien qu'il est rapidement repéré par les grands noms de l'époque: Dee Nasty et Ministère A.M.E.R. En 1992, alors âgé de quinze ans, Mehdi rencontre le rappeur Kery James. A l'époque, le jeune musicien a besoin de quelqu'un pour les parties instrumentales. Mehdi devient DJ Mehdi.

En 1999, l'aventure s'arrête pour le groupe et DJ Mehdi monte alors son propre label, Espionnage. S'en suivront plusieurs collaborations avec de nombreux artistes: Booba, MC Solaar, Diam's, Oxmo Puccino ou 113, pour n'en citer que quelques uns.

Bascule vers l'électro

Tout en composant pour les rappeurs Fabe et Disiz la Peste, Medhi réalise aussi des B.O. de films, notamment pour Romain Gavras, puis ajoute progressivement de l'électro dans ses samples et mixe de plus en plus en soirée. En 2002, il fait la connaissance de Zdar et Boombass, les membres de Cassius qui, comme lui, sont passés du hip-hop à l'électro.

DJ Mehdi devient rapidement un grande nom de la French Touch et rejoint en 2006 Cassius, Justice et Daft Punk sur le label électronique parisien Ed Banger Records. Durant cette même année, il sort son troisième album intitulé "Lucky Boy".

Toujours en quête de nouveaux sons et de nouvelles collaborations, DJ Mehdi fonde Carte Blanche en 2010 avec l'artiste britannique Riton. Ensemble, ils publient un EP en hommage aux pionniers de la house, toujours sous le label Ed Banger.

En 2011, DJ Mehdi meurt tragiquement chez lui, dans le 10ᵉ arrondissement de Paris. La mezzanine en verre sur laquelle il se trouvait s'effondre. Son décès est prononcé quelques heures plus tard, le 13 septembre 2011. Le monde du hip-hop et de l'électro est sous le choc. Les hommages pleuvent, célébrant l'ami, le producteur audacieux et le magicien des platines.

"DJ Medhi: Made in France" propose de (re)découvrir la trajectoire de ce précurseur musical, qui a marqué de nombreuses personnes sur son chemin.

Davy Bailly-Basin

Adaptation web: Sarah Clément