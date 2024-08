"Le Décaméron" à la sauce Netflix, une adaptation de Boccace sans saveurs

Si le recueil de nouvelles "Décaméron" de Boccace paru entre 1349 et 1353 a émoustillé les lecteurs et lectrices de l'époque et provoqué les foudres de l’Eglise catholique, en 2024 la série librement adaptée par Kathleen Jordan provoque au mieux l’ennui, au pire l’indifférence.

Sur le papier, l’annonce d’une nouvelle adaptation du "Décaméron" de Boccace - après que les Pasolini, De Sica, Fellini, Visconti soient passés par là dans les années soixante et septante - fleurait bon la série sulfureuse avec son cortège de dépravations et d’attaques en règle contre l’aristocratie florentine. Malheureusement sur l’écran, les huit épisodes défilent sans que jamais le plaisir n’atteigne les attentes.

Rien que la mise en place laisse pantois. Si dans le texte original, sept femmes de bonne société mènent la danse et décident de fuir Florence en proie à la terrible épidémie de peste noire, choisissant pour les accompagner trois jeunes hommes suffisamment éduqués et de bonne famille, les rôles s’inversent dans la série de Netflix.

Mise en place d'un huis clos

Parce qu’il entend fêter son mariage avec Pampinea, le vicomte Leonardo réunit sa promise et quelques connaissances dans sa somptueuse villa Santa. Sauf que le vicomte meurt de la peste, un décès que son intendant dissimule aux convives pour ne pas perdre sa place.

Après une rapide exposition des tenants et aboutissants et de chacun des personnages principaux, le huis clos se met en place. Nobles et domestiques prennent possession de leurs appartements dans cet espace préservé où la nourriture foisonne, où il fait bon se balader dans les jardins luxuriants de la propriété, où chacun s’observe en creux. Mais l’absence du vicomte commence à intriguer. Alors il faut divertir ces messieurs-dames.

Une série qui tourne vite au marivaudage

Dans ce jeu de quilles, Licisca, la domestique de Filomena, tente de faire bonne figure. Il faut dire que sur le chemin de la villa, elle a usurpé la place de sa maîtresse laissée pour morte. Mais il ne suffit pas de porter quelques belles tenues pour faire illusion. Rattrapée par de mauvaises habitudes, elle aura fort à faire pour continuer à gruger son monde lorsque Filomena réapparaîtra. Tanya Reynolds joue à merveille cette Licisca, seul personnage qui amène de la drôlerie.

Car "Le Décaméron" de Netflix tourne très vite au marivaudage à tous les étages. Une bigote mariée qui repousse ses pensées sexuelles ne parvient pas à combler son mari. Il faut dire que le bonhomme aux penchants homosexuels avérés est plus attiré par le docteur d’un poète chevalier nul, docteur qui en pince pour Licisca, au même titre que son maître. Avec une telle tension sexuelle dans l’air, les corps vont finir par s’exprimer, mollement.

Ton caustique malgré une adaptation infidèle

Kathleen Jordan, créatrice de la série, ne s’étend pas sur les relations amoureuses. Exit l’érotisme et vive la dissolution des normes sociales par temps de pandémie! En s’attardant sur la lutte des classes avec des domestiques qui remettent en cause leur statut et celui de leurs maîtres et maîtresses, et surtout avec la plèbe exclue de la villa qui entend bien prendre possession du lieu et des victuailles grâce à quelques mercenaires, Kathleen Jordan fait fi de l’essence même du recueil de nouvelles de Boccacio, tout en conservant malgré tout un ton caustique.

Même si la réalisatrice tente de se rapprocher des Monty Python et de leur sens de l’absurde, même si elle essaye d’embrasser la douce folie de "La Petite Histoire de France" diffusée sur W9, elle manque néanmoins sa cible. La faute à ses personnages trop sages et pas assez crétins!

Les spectateurs et spectatrices en sont réduits à suivre un groupe qui lutte pour rester en vie en protégeant la villa au fil de huit épisodes trop fainéants pour provoquer l’enthousiasme. Autant donc revoir "Boccaccio 70", un film à sketches mieux inspiré avec Romy Schneider, Sophia Loren ou Anita Ekberg plongées dans des segments tous plus savoureux les uns que les autres.

Philippe Congiusti/olhor