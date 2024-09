La série "Zorro", une farce réjouissante taillée pour Jean Dujardin

Après Prime Vidéo en janvier, Paramount+ a dégainé à son tour son "Zorro" le 6 septembre. Mais à la différence de la sérieuse série espagnole portée par Miguel Bernardeau, la version française avec Jean Dujardin mise sur l'humour et l'amour pour emballer le public. Pari réussi.

Qui d'autre que Jean Dujardin pour incarner le justicier masqué, surtout quand l'ambition est de nourrir une parodie d'un des héros les plus adaptés depuis sa naissance sous la plume de Johnston McCulley en 1919? Personne!

En effet, si Guy Williams de la série Disney de la fin des années 1950 est resté la figure incontestée, si des illustres comme Alain Delon ou Anthony Hopkins ont aussi coiffé le chapeau rond plat, porté la cape et le masque noirs, et chevauché Tornado, jamais un acteur n'avait amené autant d'humour dans ce justicier qui signe son nom à la pointe de son épée.

Les déboires d'un héros vieillissant

Pour ce "Zorro", les scénaristes Noé Debré et Benjamin Charbit ont pris le parti de raconter les déboires d'un héros vieillissant, tiraillé entre son rôle de Don Diego de la Vega, l'alcade de Los Angeles incapable de diriger et moderniser sa ville à sa guise, et celui du justicier Zorro, adulé par les habitants de la ville heureux de le voir ressurgir hors de la nuit pour ramener un peu de justice sociale en ce bas monde après vingt ans de placard.

En résultent huit épisodes où comique de situation, gags idiots mais efficaces, quiproquos délirants, dialogues dynamités au second degré emportent tout sur leur passage.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

La question du couple, de la flamme à raviver quand la routine a ruiné l'amour, ainsi que la schizophrénie d'un homme qui se perd au fur et à mesure qu'il observe son épouse lui échapper sont au cœur de l'intrigue. Don Diego de la Vega doit-il tuer Zorro, ou le contraire, pour ne plus souffrir? Comment peut-il manœuvrer pour amener Gabriela à choisir ce mari qui lui apporte une stabilité dans une relation ronronnante plutôt que la fougue d'un nouvel amour passionné dans les bras d'un justicier?

Un vaudeville en Andalousie

Des retournements de situations improbables alimentent ce vaudeville qui possède au-delà de la comédie bien d'autres arguments: les décors naturels superbes en Andalousie, les cavalcades sublimes au clair de lune, les combats à l'épée millimétrés, sans compter le casting autour du héros, impeccable.

Audrey Dana, la femme Gabriela tourmentée, Grégory Gadebois, le dépressif Sergent Garcia, André Dussollier, le père castrateur de Don Diego, Eric Elmosnino, l'affairiste véreux, Salvatore Ficarra, le muet Bernardo, sont géniaux et toujours justes dans cette revisite qui ravira celles et ceux friands des pitreries de Jean Dujardin. Même s'il est loin d'un OSS 117, son jeu fait parfois penser à l'espion, la connerie lunaire en moins, l'intelligence solaire en plus.

En attendant une diffusion sur France TV à Noël, ce drôle de Zorro se dévoile actuellement sur Paramount+ via Canal+.

Philippe Congiusti/ld