La série taïwanaise "Zero Day" imagine avec réalisme l'invasion de l'île par la Chine

Prévue pour 2025, la série taïwanaise "Zero Day" provoque déjà l'émotion au sein de la population et des politiques de l'île. C'est la première production grand public qui imagine l'invasion militaire chinoise de Taïwan. Reportage sur le tournage.

Dans un climat tendu avec un voisin chinois qui a intensifié ses manœuvres militaires autour de Taïwan ces derniers mois, la diffusion il y a quelques mois d'un extrait de dix-sept minutes de la future série "Zero Day" a créé l'émotion au sein de la population et des politiques taïwanaises.

Composé de dix épisodes, le feuilleton imagine les sept jours précédant le "Zero day", jour de l'invasion chinoise de Taïwan. Pékin lance d'abord un embargo autour du territoire et envahit la petite île de Kingman, située juste en face de la Chine. La population taïwanaise, elle, se divise entre les appels à la résistance et les soutiens à la Chine.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

"Depuis l'invasion russe en Ukraine, j'ai remarqué que tous mes amis taïwanais sont devenus plus inquiets face aux risques de guerre. J'ai pensé que nous devions exprimer cette anxiété à travers une histoire car, après tout, c'est une inquiétude partagée par tous les Taïwanais", explique la productrice de la série Cheng Shin-mei dans la chronique Tout un monde le 28 novembre.

Diviser la société taïwanaise

"On s'est beaucoup renseignés pour écrire ce scénario et on a réalisé que si la Chine devait envahir Taïwan, le plus probable est qu'elle passerait d'abord par des infiltrés au sein de la société taïwanaise pour diviser la société, raconte la productrice. Ce n'est qu'après avoir créé le chaos qu'ils envahiraient réellement. On a trouvé cela intéressant parce que cela permettrait de raconter les choix et les dilemmes de nos personnages."

Réaliser ce projet à Taïwan n'a pas été simple car, par peur des répercussions sur le marché chinois, beaucoup d'artistes taïwanais évitent la question politique. La production a donc dû batailler pour trouver des acteurs et actrices prêts à prendre le risque, comme Janet Hsieh, actrice taïwanaise et américaine qui joue le rôle de la présidente de Taïwan: "Je savais que cela allait attirer l'attention, car Taïwan n'avait jamais filmé ce type de sujet (...) Et puis bien sûr, c'était une occasion en or de pouvoir jouer le rôle de la présidente".

Soutien financier d'un milliardaire

En réalité, le projet n'aurait pu se faire sans un soutien de taille, celui du milliardaire Robert Tsao, ancien patron de l'entreprise UMC, un des géants des puces électroniques, devenu le symbole de la résistance face à la Chine.

"Ça a commencé en 2019, quand j'ai vu que la Chine avait fait appel à des mafieux pour tabasser les manifestants à Hong Kong. Cela m'a rendu furieux et je me suis promis de tout faire pour éviter que cela n'arrive à Taïwan. Depuis, j'ai annoncé un investissement de 100 millions de dollars pour la défense civile à Taïwan. Si jamais les Chinois attaquent et que personne n'est prêt, c'est dangereux. Cette série cherche à sensibiliser à ce risque et c'est pour ça que j'ai voulu les soutenir", indique-t-il.

Mais la série s'est attiré les critiques des membres du Kuomintang, parti politique favorable à un rapprochement avec la Chine. Ils dénoncent un scénario qui pourrait créer la panique.

"Zero Day" sortira en 2025. Les scénaristes ont déjà prévenu que la série ne se prononcerait pas sur l'issue d'une invasion chinoise. Selon de récents sondages, environ 70% des Taïwanais se disent prêts à se défendre en cas d'invasion chinoise.

Sujet radio: Adrien Simorre

Adaptation web: aq