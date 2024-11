La série policière loufoque "Tschugger" de retour pour une quatrième et ultime saison

La série comico-policière suisse "Tschugger" connaît un succès sans précédent pour une série suisse. Chaque saison a cumulé près d'un million de spectateurs et spectatrices à la télévision et en ligne. La quatrième et dernière saison est disponible sur Play Suisse depuis le 17 novembre.

"Tschugger" signifie "les poulets" en français. Coproduite par la SRF et Shining Film, la série raconte la vie d'un poste de police haut-valaisan, avec deux gendarmes aussi téméraires qu'infantiles. Dans le rôle principal: David Constantin, également créateur et réalisateur de la série. Triomphe en Suisse alémanique depuis sa première saison diffusée en 2021, le succès de "Tschugger" a par la suite conquis le coeur des Romands, notamment grâce à la participation, dans la troisième saison, de Vincent Veillon et Vincent Kucholl. >> A lire également : Vincent Veillon et Vincent Kucholl à l'affiche de la troisième saison de "Tschugger" Un humour qui ne connaît pas le Röstigraben Bombe atomique américaine, mafia russe, intrigues complètement loufoques, la série, tournée en Valais loin des paysages de carte postale, est pourtant inspirée de beaucoup d'histoires vraies. David Constantin a lui-même grandi à Salquenen, commune du Haut-Valais. "Ce n'est pas difficile à écrire quand on a vraiment vécu tout cela", explique-t-il dans le 19h30 du 20 novembre. Depuis trois ans, David Constantin travaille avec la productrice Sophie Toth et les studios Shining basés à Zurich. "Quand on a terminé la première saison, j'avais vraiment peur. Est-ce le bon humour? Est-ce le bon ton? Est-ce que les gens vont comprendre l'histoire?", se souvient la productrice. Sophie Toth est désormais rassurée: chaque saison a cumulé près d'un million de spectateurs et spectatrices, un record pour une production suisse. La quatrième et dernière saison de "Tschugger" promet une intrigue abracadabrante et prouvera sans doute une fois de plus que l'humour ne connaît pas le Röstigraben. Sujet TV: Camille Lanci Adaptation web: ld