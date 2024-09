La série policière allemande "Tatort" fédère chaque dimanche dix millions de fans

"Tatort", la série policière culte des pays germanophones, fêtera en 2025 ses cinquante-cinq ans et son succès demeure inégalé. Miroir des préoccupations de l'Allemagne contemporaine, elle réunit chaque dimanche soir dix millions de téléspectateurs devant la télévision publique.

A 20h15 précise, chaque dimanche soir en Allemagne et dans les pays germanophones, le rituel est immuable: c'est l'heure de "Tatort" ("lieu du crime", en français), la série policière culte qui réunit dix millions de téléspectatrices et téléspectateurs devant leur petit écran.

En plus d'un demi-siècle, le générique est demeuré le même, mais les enquêteurs, quant à eux, ont changé. Aux quatre coins de l'Allemagne, ils enquêtent sur fond d’actualité: montée de l’extrême droite, crise migratoire, clans mafieux. La série se déroule tour à tour dans une vingtaine de villes d'outre-Rhin, mais aussi à Vienne ou Zurich, puisqu'il existe des épisodes suisses.

>> A voir, le reportage du 19h30 consacré à "Tatort" : La série policière "Tatort" est devenue culte dans les pays germanophones. / 19h30 / 3 min. / le 30 août 2024

A la différence d'autres séries, chaque épisode est produit par l'un des neuf radiodiffuseurs régionaux allemands formant la chaîne publique ARD. Les enquêteurs diffèrent selon les régions, et les spécificités régionales sont mises en valeur, participant au succès de la série.

En banlieue zurichoise, l'actrice suisse Anna Pieri Zuercher tourne actuellement le nouveau "Tatort" suisse, une sordide histoire dans l’univers de la coiffure. Elle incarne l'inspectrice Isabelle Grandjean. Il y a cinq ans, lorsqu’elle a participé au casting de "Tatort", la Bernoise n'avait pas du tout réalisé qu’elle avait postulé pour une série culte.

"Quand on m’a prise, ma sœur, qui habite Munich, m’a appelée. Et elle m’a dit: 'tu ne sais pas ce que c’est, en fait. C’est énorme, ce truc!'", raconte-t-elle dans le 19h30 du 29 août.

>> A voir, "Zurich brûle", un épisode "suisse" de "Tatort" (en français) avec Anna Pieri Zuercher : Tatort - Zürich brûle / Tatort / 88 min. / le 30 novembre 2021

Des projection collectives

En Allemagne, les fans de la série se réunissent le dimanche soir pour découvrir ensemble le nouvel épisode. "On se retrouve, on fait un apéro ou à manger, on regarde Tatort", confirme Anna Pieri Zuercher.

>> A lire aussi : "Tatort", la série policière aux mille épisodes qui a su vivre avec son temps

"Tatort" rassemble toutes les générations devant la télévision et le phénomène touche aussi la Suisse alémanique. "Ce qui est passionnant, c'est que l'on accompagne les acteurs dans leur vieillissement. Il y a quelque chose de familier", témoigne une fan depuis un magasin de Rapperswil, où une soirée publique de projection de la série a été organisée.

Depuis la création de la série en 1970, plus de 1'200 épisodes ont déjà été diffusés. Et cet ovni télévisuel au succès imbattable n'est pas prêt de s’arrêter en si bon chemin.

Sujet TV: Lydia Barmettler et Julien Guillaume

Adaptation web: mh