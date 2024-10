La deuxième saison de "Monstres" déroule la sordide affaire des frères Menendez

Après l'énorme succès de "L'histoire de Jeffrey Dahmer", la série "Monstres" s'intéresse pour sa deuxième saison aux frères Menendez, accusés du meurtre brutal de leurs parents dans les années 1990. Neuf épisodes souvent éprouvants à voir sur Netflix depuis le 19 septembre.

Réalisée par Ryan Murphy et Ian Brennan, la première saison de la série d'anthologie "Monstres" consacrée au tueur en série Jeffrey Dahmer avait été un immense succès lors de sa diffusion sur Netflix en 2022. Deux ans plus tard, c'est la sordide affaire des frères Menendez qui fait l'objet du deuxième chapitre.

Le 20 août 1989, Jose Menendez et son épouse Kitty sont sauvagement assassinés dans le salon de leur luxueuse villa de Beverly Hills. En 1996, leurs deux fils Lyle et Erik Menendez sont condamnés à la prison à vie à l'issue de deux procès très médiatisés.

Le glauque et le sordide étant la marque de fabrique de l'anthologie "Monstres", ce double meurtre ultra violent est à l'image de l'histoire qui se déroule sous les yeux des spectateurs et spectatrices durant neuf épisodes souvent éprouvants.

Monstres ou victimes?

La série démarre après l'assassinat du couple, par un éloge funèbre en mémoire des parents Menendez. On découvre la personnalité des frères, réservé pour l'un et obstiné pour l'autre. Le récit se poursuit ensuite à l'aide de flashbacks basés sur les témoignages, souvent très durs, de Lyle et Erik.

Pour l'accusation, les deux criminels cherchaient à hériter de la fortune familiale. Eux se défendent, exposant leur version des faits dans laquelle leurs parents apparaissent comme de véritables monstres qui leur imposaient violence morale, physique et sexuelle. Un mobile qu'ils continuent d'ailleurs de plaider aujourd'hui, alors qu'ils purgent une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Se pose donc la question de savoir qui sont les monstres et qui sont les victimes? Interrogation qui reste sans réponse - et cela peut être frustrant - au terme des neuf épisodes, la série ne prenant parti ni pour la version des deux frères ni pour celle de l'accusation.

L'acteur Javier Bardem dans le rôle du père dans la série "Monsters: L'histoire de Lyle et Erik Menendez". [Netflix - Miles Crist]

Javier Bardem, magnifique dans le rôle du père

Cette deuxième saison plaira aux amateurs et amatrices de crimes sordides, même si elle frappe bien moins fort que celle consacrée à Jeffrey Dahmer. Si la mise en scène est magnifique et explosive - on pense en particulier au cinquième épisode filmé en un seul plan séquence de 37 minutes - la narration n'est pas à la hauteur. On se perd dans des longueurs et des redites inutiles qui cassent hélas le rythme et le suspense.

Quant aux performances des acteurs, si Nicholas Chavez et Cooper Koch qui campent les deux frères sont très bons, c'est surtout l'interprétation de Javier Bardem qui est à saluer. Endossant superbement le rôle délicat du père, il est aussi atroce dans le geste que dans la parole. Un vrai méchant.

Sujet radio: Crystel di Marzo

Adaptation web: Andréanne Quartier-la-Tente