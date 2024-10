Espionnage, complot, corruption et amour font bon ménage dans "Liaison" sur Play RTS

Alors que Londres est le théâtre de cyberattaques meurtrières, deux ex-amants en froid vont unir leurs forces pour ramener la paix. Gabriel (Vincent Cassel), mercenaire français, et Alison (Eva Green), conseillère d’un ministre britannique, portent la série "Liaison", à voir sur Play RTS depuis le 13 octobre.

Créée par la scénariste Virginie Brac ("Engrenages"), réalisée par Stephen Hopkins ("24h chrono", "Predator 2"), portée par Eva Green, Vincent Cassel, Irène Jacob, Peter Mullan, Stanislas Merhar, Thierry Frémont, Gérard Lanvin et même Tchéky Karyo, "Liaison" piétine les traces du "Bureau des légendes" et autres thrillers d’espionnage à l'intrigue confuse.

Le scénario très opaque part dans tous les sens et empêche d'y voir clair au début: cyberattaque, complot, conflits diplomatiques, espionnage, corruption, exfiltration, immigration et histoire d'amour laissée en suspens...

A Damas, Walid et Samir Hamza, deux frères hackers, découvrent de futurs projets de cyberattaque en Europe en piratant les serveurs informatiques de Bachar El-Assad. Le genre d'informations qui se monnaie très cher et permet d'envisager une retraite dorée loin de la Syrie. Avec le soutien de Gabriel, un mercenaire à la solde d'une entreprise privée mandaté secrètement par le gouvernement français, ils imaginent rejoindre l'Hexagone au plus vite, leur clé USB explosive en poche. Mais l'exfiltration tourne au fiasco.

Une série d'action molle mais avec du suspense

Livrés à eux-mêmes, ils rejoignent l'Angleterre où un contact britannique les attend. Si à l'Elysée, le président et un conseiller de l'ombre décident de dépêcher secrètement Gabriel pour les retrouver, à Londres, Alison, proche collaboratrice d'un ministre, constate avec effroi la vulnérabilité du pays depuis le Brexit. Comme l'aide européenne en matière de cyberdéfense appartient au passé, le gouvernement est impuissant devant les piratages du barrage de la Tamise, d'un centre de contrôle ferroviaire ou même d'un avion de ligne.

L'irruption de Gabriel en terre anglaise met Alison sur la piste des hackers syriens. Passé le cap des retrouvailles frisquettes, les ex-amants font équipe pour retrouver Walid, évaporé dans la nature, perdu entre Dunkerque et Bruxelles, là où son épouse et son bébé sont retenus dans un centre de réfugiés. Alors que les deux anciens tourtereaux s'agitent sur le terrain, en coulisses, certains hauts fonctionnaires français comme anglais agissent pour que ce Walid et sa clé USB disparaissent de la surface du globe.

Une série d'action avant tout

Avec un tel titre, "Liaison" pouvait laisser penser que l'amour prendrait le dessus. Force est de constater que "Liaison" reste une série d'action avant tout, mais d'action molle, la production se contentant du minimum syndical. Une course poursuite de-ci, une explosion de-là, une fusillade ou deux, des plans au drone, quelques scènes catastrophe et beaucoup de bavardages creux dans des bureaux.

Sans être exceptionnel et encore moins original, le suspense est tout de même au rendez-vous de cette production Apple TV diffusée sur la plateforme en 2023 et désormais disponible en session de rattrapage sur Play RTS.

Philippe Congiusti/olhor