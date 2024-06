Entre nouveautés et retours, dix séries à savourer durant l'été

Entre l'Upper East Side de Manhattan et le quartier du Village, Carrie, Miranda et Charlotte doivent affronter les affres de la vieillesse, du temps qui passe, des mariages qui se transforment en divorces, des enfants qui grandissent, des pressions sociales sur l'apparence et la réussite.

Suite de la cultissime série "Sex and the City", "And Just Like That..." offre un regard incisif et irrévérencieux sur l'amour, le sexe et l'amitié à New York, lorsqu'on est une femme de plus de 50 ans. Et si l'actrice Kim Cattrall qui jouait Samantha Jones dans la série originelle n'a pas souhaité rendosser le costume dans la première saison, elle a accepté de faire une petite apparition dans la deuxième.

"And Just Like That..." de Michael Patrick King, avec Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, 2e saison, 11 épisodes. Diffusé sur RTS2 dès le 6 juillet 2024, puis disponible 14 jours sur Play RTS.