Des milliers de petits Moldus espèrent devenir les stars de la prochaine série Harry Potter

L'apprenti sorcier le plus célèbre du monde s’apprête à faire son grand retour à l'écran, dans une série d'HBO. Plusieurs milliers d’enfants espèrent être choisis à l'issue du vaste casting public pour incarner Harry Potter et ses amis Ron Weasley et Hermione Granger.

Elissa, neuf ans, espère décrocher le rôle d'Hermione, son héroïne préférée. "J'ai grandi avec elle", explique la fillette. "Alors être sur un plateau de tournage qui ressemble aux films serait probablement la meilleure chose qui puisse arriver dans ma vie!" Avec sa mère, elle tourne des vidéos pour se présenter auprès d'HBO. La chaîne TV américaine prévoit de tourner dès l'année prochaine. Pour lancer ces nouveaux blockbusters qui coûteront environ 200 millions de francs par saison, les studios sont à la recherche de jeunes Britanniques et Irlandais pour incarner le trio d'amis. Les enfants doivent avoir entre neuf et onze ans au printemps 2025, car ils vont grandir avec la série TV, à l'image des méga-stars des films précédents, Daniel Radcliffe (Harry), Rupert Grint (Ron) et Emma Watson (Hermione). Un perroquet à la place d'un hibou Les règles de ce casting ouvert au grand public début septembre: réciter une histoire ou un poème dans une vidéo, et parler de soi et de sa famille dans une autre. Elissa a décidé, elle, de montrer son perroquet. "Il y a beaucoup d'animaux dans Harry Potter", explique Carlie Thomas, sa mère. "Alors Elissa a fait un commentaire qui expliquait comment les perroquets n'amènent certes pas le courrier comme les hiboux dans la série, mais peuvent faire plein de petits tours!" "On n'a jamais rien vu de pareil" L'agent Warren Bacci représente des enfants acteurs, dont plusieurs ont fait partie des derniers films. Selon lui, plusieurs centaines de milliers de dossiers seront envoyés aux studios. "On n'a jamais rien vu de pareil dans l'industrie", observe-t-il. "Ce casting peut changer la vie d'un enfant, parce que ce sera un long et incroyable voyage. Tout le monde connaît Harry Potter. C'est la franchise la plus stimulante!" s'exclame le fondateur de la Top Talent Agency. Les apprentis sorciers ont jusqu'à fin octobre pour postuler. Sujet TV: Clément Bürge Adaptation web: ami