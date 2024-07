Dans la série iranienne primée "The Actor", le monde est un théâtre

Auréolée du Grand Prix du festival Séries Mania en 2023, "The Actor" est à voir actuellement sur Arte TV. Créée par Nima Javidi, cette série iranienne brille par son originalité et par son regard sur les jeux d'apparence et les petites mises en scène du quotidien.

A Téhéran, Ali et son ami Morteza sont deux brillants comédiens sans-emploi. En attendant de réussir à fouler les planches d'un théâtre, ils gagnent leur vie en exerçant leurs talents d'acteurs d'une manière improbable, que ça soit lors d'une fausse proposition de mariage, d'une remise de diplôme ou lorsqu'ils se rendent dans des réceptions pour surprendre de riches invités. Jusqu'au jour où ils attirent l'attention d'une mystérieuse agence de détectives qui a été impressionnée par leurs talents...

Au casting de cette série réalisée par Nima Javidi ("Melbourne" en 2014 et "The Warden" en 2019), on trouve les acteurs Navid Mohammadzadeh, que l'on a pu voir dans les films "La loi de Téhéran" et "Leïla et ses frères", et Hasti Mahdavifar.

"Le monde entier est un théâtre"

Comédie noire abordant les enjeux iraniens contemporains, "The Actor" décortique aussi les jeux d'apparence du quotidien. Chaque épisode de cette première saison s'ouvre d'ailleurs avec la célèbre citation de Shakespeare, tirée de la pièce "Comme il vous plaira" (1623): "Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n’en sont que les acteurs. Notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles."



Grand Prix de Séries Mania en 2023 à Lille, "The Actor" était décrite ainsi par le festival international: "C'est une série qui joue avec les apparences et les petites mises en scène du quotidien, en proposant une mise en abyme typique des qualités d'un cinéma iranien, combatif et inventif."

"Les scènes de la vie quotidienne sont d'une richesse folle", s'enthousiasme pour sa part Noémie Desarzens dans le débat séries de l'émission Vertigo du 28 juin. "J'ai beaucoup aimé cette manière de brouiller les pistes entre mensonges, vérité, mais aussi entre le théâtre et la vraie vie, continue-t-elle. Cette porosité des frontières est poussée à l'extrême par les personnages d'Ali et de Morteza. Au final, c'est une sorte de miroir qui nous renvoie aux propres rôles que nous jouons tous les jours dans nos vies respectives. Et ça, j'ai trouvé que c'était brillant. "

Andréanne Quartier-la-Tente