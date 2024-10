"Culte", une plongée palpitante dans les coulisses du mythique "Loft Story"

Personne n'a oublié la piscine, les crêpages de chignons, les fautes de français, Loana, Jean-Edouard et toute la clique. "Culte", à découvrir sur Amazon Prime depuis le 18 octobre, fait revivre les coulisses du lancement de "Loft Story", tournant explosif dans l'histoire de la télévision française.

Avril 2001. M6 plante un couteau dans le dos de TF1 et franchit la ligne en s’immisçant dans la téléréalité. La promesse d’audiences vertigineuses et de contrats publicitaires juteux l’emporte sur la morale. La petite chaîne qui monte, mais voit le cours de ses actions dégringoler, n’a d’autres choix que de miser sur l’adaptation du douteux "Big Brother" qui cartonne aux Pays-Bas, en Allemagne et en Italie.

M6 donne quatre mois à une boîte de production aux portes de la faillite pour tout inventer. Une pure folie! Mais M6 refuse de se faire griller la politesse par TF1 qui travaille à l'adaptation de "Survivor", futur "Koh-Lanta". A cette époque, la réputation de ces programmes jugés répugnants complique le recrutement d'un animateur.

Le casting, clé du succès

Quant aux candidats, ils se bousculent! Mais attention à ne pas se tromper, car tout est là en télévision: les gens viennent pour le concept, mais restent pour le casting.

Et voilà comment à Nice entre en piste Loana, campée par Marie Colomb, qui rend honneur à la bimbo si décriée et restitue à merveille la sensibilité et la complexité d'un personnage au parcours de vie accidenté. Marie Colomb livre un sublime numéro d’actrice.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Des portraits authentiques

La véritable Loana, conseillère sur "Culte", n’est sans doute pas étrangère à ce portrait plutôt flatteur, mais probablement plus authentique. De même Isabelle (Anaïde Rosam), la cheffe de projet inexpérimentée et prête à tout pour prouver sa solidité et sa capacité à tenir la barre jusqu’au succès, rappelle une certaine Alexia Laroche-Joubert, productrice de "Loft Story" et également productrice de "Culte" .

Au-delà de ses personnages attachants, "Culte" dresse surtout le portrait d’une époque. Si en avril 2001, les tours du World Trade Center tiennent encore debout, le paysage médiatique français, lui, explose littéralement et amorce sa mutation avec ce phénomène médiatique qui déchaîne les passions.

Focus sur les coulisses

La bonne idée de "Culte" est justement de se détacher au maximum de "Loft Story", où tout a déjà été montré et raconté, pour rester concentré sur la coulisse, l’ombre, les humains derrière la lumière et le show, sur l’accueil du public aussi. La fiction se mêle ainsi agréablement à la réalité dans cette série où chaque épisode comporte son lot d’embûches et se suit comme un thriller au rythme effréné.

Les pressions du CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel), les attaques des réfractaires à la télé-poubelle, la menace de l’inspection du travail d’arrêter la diffusion non-stop de la vie de jeunes quidams doués pour les dérapages et les secrets inavoués, vont mettre l’équipe de production sur les dents, une nervosité qui passe le tube grâce à une mise en scène efficace.

Aussi divertissante que passionnante, "Culte" se dévore, peu importe d’avoir vu ou pas "Loft Story" en 2001. Vivement la deuxième saison, lors de laquelle "Culte" se penchera cette fois au chevet des 2BE3, un autre monument du degré zéro, non plus de la télévision, mais de la chanson.

Philippe Congiusti/mh