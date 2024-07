Bob Newhart, professeur Proton dans "The Big Bang Theory", est décédé à 94 ans

Le comédien Bob Newhart, qui avait marqué la télévision américaine dans les années 1960 et 1970 et récemment incarné le personnage du professeur Proton dans la série "The Big Bang Theory", est décédé à l'âge de 94 ans, a annoncé son agent jeudi.

Le comédien Bob Newhart, qui avait marqué la télévision américaine dans les années 1960 et 1970, puis pris le rôle du professeur Proton dans la série "The Big Bang Theory", est décédé à 94 ans, a indiqué son agent jeudi.Bob Newhart est décédé à son domicile de Los Angeles après une série de problèmes de santé, a indiqué cet agent, Jerry Digney, dans un communiqué.

D'abord comptable, il avait percé dans la comédie en 1960 enregistrant un album de monologues, "The Button-Down Mind of Bob Newhart", qui lui avait valu la première place des classements de ventes de disques à l'époque, et, performance sans précédent pour un humoriste de scène, les récompenses les plus prestigieuses de l'industrie musicale, avec les Grammy Awards du meilleur album et de la révélation de l'année.

Homme du petit écran

Dans la foulée, il lance le spectacle "The Bob Newhart Show" sur NBC, puis une série éponyme dans les années 1970 où il incarne un psychologue de Chicago. Son personnage l'installe comme une icône légendaire de la télévision américaine, ce qui lui ouvre aussi les portes du cinéma, avec des rôles dans "In and Out" (1997) ou "Elf" (2003).

Dans les années 2010, il fait plusieurs apparitions dans le rôle du professeur Proton dans "The Big Bang Theory", une série sur des physiciens qui s'est imposée comme l'une des plus regardées au monde.

