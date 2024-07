"Boat Story", un thriller social so british à la fois drôle et sanglant

Une cargaison de cocaïne échouée sur une plage du Yorkshire. Deux promeneurs pour la voler et un tailleur sociopathe pour la retrouver. Mini-série produite par la BBC et à voir sur Canal+ depuis le 4 juillet, "Boat Story" est un shoot d’adrénaline, de rire, de drame social et de violence cartoonesque.

"Boat Story" démarre sur un épilogue qui sert de prologue, prévient une voix off tout droit échappée d’un film de Guy Ritchie. Durant ce préambule, les personnages principaux de l’intrigue sont très vite présentés dans de courtes séquences.

Des enfants dégottent une tête dans un pré sous un pylône électrique. L’affaire se poursuit comme dans un film social à la Ken Loach avec Janet (Daisy Haggard) dont la main gauche est aplatie par une presse à l’usine. Son boss sans scrupule la saoule pour atténuer sa douleur en attendant les secours et en profite pour l’accuser d’alcoolisme sur son lieu de travail. Elle est licenciée sans indemnités!

Pour l’ultra violence stylisée à la Tarantino, la main écrasée est exposée en gros plan durant quelques secondes. Plus tard, une langue coupée au rasoir de barbier et un carnage dans un commissariat viendront compléter ce premier épisode parti tambour battant.

Des kilos de cocaïne à écouler

Avant ce déluge d’hémoglobine, alors que Janet trimbale son spleen et un chien sur une plage, Samuel (Paterson Joseph), avocat surendetté, propriétaire d’un spitz nain blanc magnifique, vient à sa rencontre pour échanger quelques banalités. Dans cette scène à l'humour à froid si délicieux - que ne renierait pas les frères Coen -, lorsque le gentil toutou revient le museau maculé de sang, Samuel et Janet courent au-devant du chalutier échoué où le chien a joué et découvrent deux cadavres et de la cocaïne par kilos.

Cette manne tombée du ciel pourra changer leur vie, à condition de la vendre, ce qui ne semble pas être un problème pour l’avocat. C’est là que les ennuis commencent. Primo, une témoin les as aperçus. Secondo, cette drogue appartient à quelqu’un qui voudra la récupérer: le Tailleur, le genre de cinglé qui ne fait pas que dans le costume sur mesure.

Tchéky Karyo est exceptionnel dans la défroque très chic de ce fou furieux si intelligent. Mais très vite, le policier obèse du coin, fils à maman insignifiant que tout le monde considère comme un gros nul, pourrait bien mener la barque et dénouer ce sac de nœuds coulants.

Une série jubilatoire

"Boat Story", création des frères Harry et Jack Williams ("The Widow", "The Tourist") pour la BBC, réunit tous les ingrédients de la série idéale, à commencer par des personnages drôles et attachants malgré leurs travers. Sur la forme, la mise en scène énergique et le montage serré donnent l’impression d’un empilage de saynètes, mais toutes sont jubilatoires.

De temps à autre, le récit est entrecoupé par une pièce de théâtre qui reprend l’histoire de Janet et Samuel et fait avancer l’intrigue. Avec ces deux pieds nickelés qui cumulent les embrouilles, le ton peut basculer du rire aux larmes dans une même scène, le mélange des genres étant la règle pour surprendre en permanence l’audience.

Philippe Congiusti/aq