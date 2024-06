"Becoming Karl Lagerfeld", amour et ambition sur fond de seventies

Série française diffusée sur Disney+ depuis le 7 juin, "Becoming Karl Lagerfeld" retrace la jeunesse du styliste allemand dans les années 1970. Karl Lagerfeld, incarné par Daniel Brühl, y est présenté comme un homme sensible et réservé, loin de l'image qu'en a le grand public.

En 1972, le jeune Karl Lagerfeld (Daniel Brühl) travaille dans le prêt-à-porter pour la maison Chloé, dirigée par Gaby Aghion (Agnès Jaoui). Il vit avec sa mère (Lisa Kreuzer), une femme austère. Introverti, réservé et ultra-sensible, le jeune homme est aussi jaloux d'Yves Saint Laurent (Arnaud Valois) qui est alors au top de sa carrière. Il va devoir se construire et monter les échelons seul.

Une série biographique

"Becoming Karl Lagerfeld" est une série française créée par trois femmes, les scénaristes Isaure Pisani-Ferry et Jennifer Have ainsi que la journaliste Raphaëlle Bacqué, autrice de la biographie "Kaiser Karl". La série s’inspire d'ailleurs largement de ce livre paru en 2019 chez Albin Michel. Du côté de la réalisation, Audrey Estrougo ("Suprêmes", "A la folie") et Jérôme Salle ("Anthony Zimmer", "Largo Winch") sont aux commandes.

"Becoming Karl Lagerfeld", d’une durée de six épisodes, se déroule dans les années 1970. L’acteur germano-espagnol Daniel Brühl ("Inglorious Basterds", "Good Bye, Lenin!") a la lourde tâche d’incarner Karl Lagerfeld dans sa jeunesse. Pour se préparer à ce rôle, il a expliqué dans les médias avoir étudié en particulier la démarche du styliste allemand, similaire selon lui à celle "d’un matador, un mélange de masculinité et de féminité". Il a également lu plusieurs livres et rencontré des proches du styliste.

Une version romancée de la vie du couturier allemand

La relation amoureuse, toxique et complexe entre Karl Lagerfeld et le dandy Jacques de Bascher occupe une grande place dans la série. Peut-être un peu trop grande pour Crystel Di Marzo, chroniqueuse séries sur Couleur 3. Dans l’émission Superflux du 14 juin, elle explique que cette "relation toxique, presque destructrice est décortiquée avec minutie. D'ailleurs, on est davantage sur un drame amoureux que sur une ascension professionnelle. C'est une série très intime, très passionnelle, mais j'aurais préféré voir plus de création artistique."

Cependant, "Becoming Karl Lagerfeld" montre un autre aspect de la vie et la personnalité du couturier allemand. "Dans cette version jeune et certainement romancée, Karl Lagerfeld apparaît attachant, émouvant, poursuit Crystel Di Marzo. La démarche est pertinente, mais peut-être un peu longue et un peu molle par moment. Quatre épisodes au lieu de six auraient certainement suffi et auraient dynamisé un peu plus le propos."

Sujet radio: Crystel Di Marzo

Adaptation web: Myriam Semaani