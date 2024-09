Avec sa série sur Lara Croft, Netflix poursuit ses adaptations stratégiques de jeux vidéo

L'icône virtuelle des années 1990 Lara Croft revient sur les écrans en octobre dans une série animée sur Netflix. L'entreprise américaine mise sur les adaptations de jeux vidéo afin d'avoir plusieurs cordes à son arc.

Comme sur console, "Tomb Raider: The Legend of Lara Croft" fait sauter l'aventurière au-dessus de lave en fusion, lui fait escalader des ponts de corde ou affronter des monstres et des animaux sauvages avec des arcs et pistolets.

Le titre inaugural de la franchise "Tomb Raider" est sorti en 1996. Plusieurs films ont donné un visage humain à l'héroïne. Celle-ci a aussi eu le droit à un premier feuilleton en dessin animé en 2007.

Que Netflix mise sur des personnages de jeu vidéo n'est également pas inédit. Ceux de "Castlevania", de "Splinter Cell" ou encore de "League of Legends" ont par exemple été adaptés dans des séries d'animation déjà diffusées ou annoncées.

Un public de fans

Le géant du streaming met en œuvre une stratégie plus large et réfléchie pour faire face à une concurrence accrue.

Netflix cherche à capitaliser sur des franchises populaires pour attirer un public déjà existant et passionné et ainsi assurer une audience.

Ces adaptations offrent aussi de nouvelles opportunités de revenus grâce à la vente de produits dérivés. Autre atout, ces productions permettent des suites… en jeu vidéo!

Pascal Wassmer/ami