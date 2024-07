Un concert haut en couleur de Mika pour clôturer la 47e édition du Paléo Festival

Dimanche soir, sur les coups de 23h30, plus une parcelle d'herbe jaunie de libre devant la Grande scène. Pour voir et écouter Mika, le public a répondu présent et la marée humaine est impressionnante. Et de fait, le show est endiablé et ne laisse aucun répit aux spectatrices et spectateurs. Devant un public acquis à sa cause, le chanteur monté sur ressorts égrène les hits ("Ice Cream", "Lollipop", "Relax (Take It Easy)", "Elle me dit", "Bougez") avec une énergie sans limites.

Le chanteur britannico-libanais Mika ne s'est pas économisé lors de son concert sur la Grande scène de Paléo le 28 juillet 2024. [Keystone - Valentin Flauraud]

Jamais avare d'interactions avec ses fans, Mika s'offre même un bain de foule sur "Big Girl (You Are Beautiful)" avant de grimper sur les épaules d'un "Big Boy" pour reprendre une énième fois son refrain. Et "selon une tradition débutée à Paléo", dit-il, ce qui fait hurler de joie le public, il organise un concours de chant sur "Underwater", galvanisant ses troupes pour qu'on l'entende "jusqu'à Montreux ou Besançon". Pas de doute, Mika et ses costumes déjantés auront contribué à clôturer cette 47e édition de Paléo de la façon la plus "radieuse" possible, pour reprendre le qualificatif de ses organisateurs. Melissa Härtel