Suivi de la 47e édition du Paléo Festival qui ouvre ses portes mardi

Au programme de la 47e édition du Paléo Festival, un tutti frutti traditionnel de pop, rock, rap, dancehall, afrobeats, reggae, électro, musique classique ou funk, avec 80% des artistes de la programmation qui se produisent pour la première fois à Nyon et "75 styles et sous-styles représentés", selon le programmateur Jacques Monnier.

Au total, plus de 130 artistes de tous horizons et tous genres musicaux sont attendus sur la plaine de l'Asse.

La chanteuse américaine Patti Smith ouvrira les feux de la 47e édition du Paléo Festival. [KEYSTONE - QUIQUE GARCIA]

En plus de la scène du Village du monde dédiée aux Balkans qui verra cette année défiler notamment Goran Bregovic et Shantel en figures de proue, les têtes d'affiche fédératrices attendues de cette édition se nomment, en vrac, Patti Smith qui ouvre les feux mardi soir, Nile Rodgers & Chic, Sean Paul, Sam Smith, Booba, IAM, Mika, Calogero, Véronique Sanson, Burna Boy, Gims et Gazo & Tiakola.

>> A lire : Patti Smith, Nile Rodgers, Sean Paul, Sam Smith et Booba au 47e Paléo Festival