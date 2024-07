Ouverture de la 58e édition relookée du Montreux Jazz Festival

>> Le Montreux Jazz Festival (MJF) se tient du 5 au 20 juillet 2024. Trombone Shorty et Jon Batiste, deux artistes de La Nouvelle-Orléans, inaugurent cette 58e édition reconfigurée en raison des travaux du Centre des congrès en étrennant en plein air la nouvelle Scène du lac.

>> Les générations et les esthétiques musicales vont se croiser sur la Scène du lac (5480 places) et sur la scène emblématique du Casino (1380 places). Parmi les autres têtes d'affiche attendues durant la quinzaine du Festival figurent Dionne Warwick, Deep Purple, Sting, Zucchero, Massive Attack, Kraftwerk, Air, Justice, PJ Harvey, Lenny Kravitz, Diana Krall ou Raye.

>> Une programmation gratuite très large et variée est également proposée, avec plus de 500 concerts et activités proposés sur quinze scènes qui représentent plus de 80% de l'offre totale. Avec comme principal lieu de rendez-vous: la Lake House.

>> La RTS vous fait vivre cet événement de l'intérieur, par le biais d'une sélection d'interviews, reportages, directs, décryptages, portraits ou critiques de concert.

Suivi de la 58e édition assuré par RTS Culture avec RTS info et agences