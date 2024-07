Du début à la fin, la 47e édition de Paléo a été "radieuse"

Vendredi matin, elle a demandé à changer d'horaire de concert. C'est donc sur la scène Véga à 20h au lieu de la Grande scène à 18h30 que Véronique Sanson se produit finalement, grâce à une rocade avec Olivia Ruiz.

De quoi donner des cheveux gris aux équipes de production de Paléo, mais plutôt le sourire à la chanteuse française malgré une entrée en scène retardée d'une quinzaine de minutes. Quoi qu'il en soit, Véronique Sanson a toujours clamé se porter mieux sur scène qu'en privé.

A 75 ans pourtant, les choses commencent hélas à se gâter vocalement pour l'éternelle et mythique "amoureuse" de la pop swinguante qui s'est distinguée au début des années 1970 par son vibrato et ses chansons sentimentales sous l'aile de Michel Berger en pleine overdose yé-yé.

D'"Indestructible" à "Vancouver"

Si elle investit les planches de Véga triomphale, les bras levés mais le pas peu assuré et amaigrie, pour saluer le public patient et entamer un récital écourté de standards passant par "Vancouver", "Besoin de personne", "Je me suis tellement manquée", "Amoureuse" ou "Chanson sur ma drôle de vie", c'est "Indestructible" qui scelle les retrouvailles avec celle qui est revenue d'un cancer, d'une méningite de jeunesse, de nombreuses dérives et connaît la violence sur le bout des doigts:

"Dans les antichambres obscures

On se retourne vers l'enfance

Pour y traquer les blessures

Les raisons de nos souffrances

On devine derrière le mur

La beauté d'un ciel immense

Le pardon d'après l'offense

Et la vie paraît moins dure

Indestructible, on est indestructible

Indestructible, tout nous paraît possible"

La chanteuse française Véronique Sanson sur la scène Véga du Paléo Festival de Nyon, le 26 juillet 2024. [KEYSTONE - SALVATORE DI NOLFI]

Confessions et approximations

Elle chante alors ses confessions douloureuses au micro debout avant de s'assoir évidemment derrière son emblématique piano blanc à plusieurs reprises durant le concert, mais sans plus trop jeter ses mains en arrière. Le dress code noir de Sanson et ses musiciens tranche avec le décor immaculé. Trois cuivres, deux choristes, un guitare, une basse, un batteur, un percussionniste et un clavier l'entourent au plus près pour permettre sans doute aussi de soutenir sa voix lors de ses approximations.

Espiègle, Sanson clôt cette chanson de 1998 par un "bonjour ou bonsoir, soir, je ne sais pas quelle heure il est"... La voilà pardonnée en une formule. Et d'enchaîner au piano sur "Besoin de personne" après quelques souffles de trompette en introduction.

Suivront quelques beaux ou touchants moments entre de trop nombreux titres hésitants tant dans leur interprétation orchestrale que vocale (le funky "Bernard's Song (Il n'est de nulle part)", "Rien que de l'eau" ou les airs latino de "Alia Soûza"). Et c'est finalement sans oripeaux, au piano pour quelques La majeurs mélancoliques, que la grande de la chanson parvient à magnifier son répertoire et créer enfin l'émotion. Les gorges se serrent et fredonnent ainsi en épilogue pour "Ma révérence" suivi de "Bahia". La communion aura été longue à se dessiner. Olivier Horner