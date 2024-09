A Lausanne, le Festival Label Suisse fédère les scènes musicales

Nemo, grand gagnant du concours Eurovision de la chanson 2024, est attendu le dimanche 15 septembre pour un show sur la place des Pionnières, (ex-place Centrale). The Young Gods, Flèche Love, Phanee de Pool & Le Pocket Symphonik, Slimka et Gjon'sTears se produiront également dans ce lieu, "vaisseau amiral de la manifestation qui peut accueillir jusqu'à 4000 personnes".

Parmi les autres concerts attendus, celui du groupe zurichois Annie Taylor et son indie rock, du trompettiste Erik Truffaz et son jazz cinématographique ou encore de la compositrice Sara Oswald et sa cartographie sonore. Le BlattWerk Quintett, ensemble d’instruments à anches, offrira ses prestations tant classiques que contemporaines.

Le trompettiste Erik Truffaz. [DR - Vincent Guignet]

Sur le plan des musiques actuelles, le public aura l'occasion d'écouter divers talents dont celui de La Nefera, Coilguns, Baby Volcano ou Obliecht.

Au niveau des créations, le pianiste zurichois Christoph Stiefel présentera "Fluidium", spécialement créé pour Label suisse en collaboration avec les Hautes écoles de musique de Lausanne et de Lucerne. Autre projet musical unique, l’Harmonie Lausannoise s’associera elle aux pionniers bernois du brass balkanique Traktorkestar, anciens compagnons de Stephan Eicher.

La Ferme des Tilleuls accueillera la projection du film "The Wonder Way" d’Emmanuelle Antille, suivie d’une performance de la chanteuse et guitariste Laure Betris.

Pour prolonger les festivités, des afterparties seront organisées chaque soir.