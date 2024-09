A Lausanne, Label Suisse a fédéré quelques 60'000 festivaliers

A l’avant-garde des expérimentations électroniques et rock depuis presque quatre décennies, The Young Gods ont débarqueé sur la grande scène de Label Suisse à la Place des Pionnières avec plusieurs nouveaux morceaux, dont les percutants "Appear, Disappear" et Systemized", à paraître l'année prochaine sur leur treizième album studio.

Le groupe genevois The Young Gods au Festival Label Suisse, le 13 septembre 2024. [Label Suisse 2024 - Alan Heiniger]

Ce sont d'ailleurs quatre titres inédits qui lancent le concert en même temps qu'une pluie fine vient saluer le retour du groupe divin, parrain rock de la scène helvétique depuis un premier acte live fondateur en mai 1985.

Emmené par le chanteur Franz Treichler placé latéralement et non plus en front central de scène, et qui tient désormais aussi la guitare, le trio impose aisément quatre nouveaux morceaux évoquant l'esprit du rock électronique originel des classiques comme "Skinflowers" ou "Gasoline Man" joués plus tard.

Si les saillies industrielles se font plus rares dans les samples de Cesare Pizzi, la batterie percussive véloce ou hypnotique de Bernard Trontin maintiennent à flot les élans de fureurs rythmiques ou les dimensions chamaniques propres au répertoire des Young Gods. Entre groove et sinuosités sonores, même la pluie s'est mise à danser ou à suspendre ses gouttes. olhor