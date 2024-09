A Lausanne, Label Suisse a fédéré quelque 60'000 festivaliers

En remportant l’Eurovision 2024, l’artiste biennois·e non binaire a non seulement offert avec "The Code" un troisième sacre à la Suisse, mais aussi couronné une carrière musicale débutée à l’adolescence.

Alliant des genres aussi divers que le rap, la drum’n’bass ou l’opéra, Nemo, 24 ans, poursuit maintenant sa success-story sur les grandes scènes suisses et internationales. A Label Suisse, il a lancé dimanche la troisième et dernière journée du Festival sur la grande scène de la Place des Pionnières à 16h.

>> A voir, le sujet du 19h30 consacré à Nemo : Quatre mois après sa retentissante victoire à l’Eurovision, Nemo s’est produit en concert à Lausanne devant un public conquis / 19h30 / 2 min. / hier à 19:30

C'est à l'heure du goûter, devant de nombreux enfants et leurs parents, que Nemo est apparu tout sourire dans son costume violet volontairement un peu trop grand. Cinq musiciens l'épaulent pour ce concert d'une heure en forme de revue de parcours en treize titres, des morceaux de bravoure rap originels en Suisse allemand au triomphal et anglophone "The Code" qui a, depuis l'Eurovision, littéralement mis sur orbite sa carrière.

Après le hip-hop fondateur et un titre très mélodique écrit à 16 ans, Nemo passe allégrement et dans un même élan par la pop, l'électro, le rock ou la ballade, l'enthousiasme jamais feint et à chaque fois s'avouant sidéré par sa nouvelle vie. Le public le suit, comme son entourage qui le rejoint sur scène pour graver sur smartphone ce destin inouï de l'artiste biennois-e non binaire.

Durant ce concert plaisant, souvent lyrique, on mesure mieux l'étendue des possibilités vocales de Nemo lorsque, après un petit interlude au vocoder et au modulateur, il s'assied en bord de scène pour un tire-larmes mélancolique en dialecte porté par son seul timbre polymorphe. Soudain, au milieu des incessantes montagnes russes parfois épuisantes, iel touche sans multiplier les couches. olhor