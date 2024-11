Six musiques de film emblématiques signées par le virtuose John Williams

Deux notes jouées dans le grave, par des contrebasses, puis par les violoncelles et les contrebassons, auront suffi à terroriser le monde entier. Comme venues des profondeurs de l'océan, ces deux notes jouées de plus en plus vite et de plus en plus fort annoncent la présence d'un requin qui s'approche des baigneurs dans "Les dents de la mer", sorti en 1975.

Premier blockbuster de Steven Spielberg, alors âgé de 26 ans, le film doit une grande partie de son succès à ces deux petites notes. Spielberg, qui veut faire un film sur l'angoisse et la terreur suscitée par des attaques d'un requin blanc sur des baigneurs, réalise au moment du tournage que les requins mécaniques prévus ne fonctionnent pas bien dans l'eau et ne sont pas très crédibles. Il décide alors de retarder au maximum l'apparition de son monstre marin dans le déroulé du film et choisit à la place de suggérer la présence du prédateur plutôt que de le montrer.

Une idée géniale qui crée un suspense insoutenable, mais qui ne serait rien sans ce thème musical inquiétant et minimaliste composé par John Williams. Jouée à chaque fois que le requin se rapproche, cette petite musique incarne une menace encore invisible pour les protagonistes du film, mais bien présente pour les spectateurs et spectatrices.

Et pourtant, lorsque John Williams présente pour la première fois ce motif très simple à Spielberg, celui-ci croit d'abord à une plaisanterie. Heureusement, le compositeur arrive à le convaincre que cette simplicité symbolise à merveille la menace constante et inévitable du requin. Le succès du film lui donnera raison et le thème musical entre dans les annales comme l’un des exemples les plus célèbres de musique associée à une menace invisible.

"Les dents de la mer" permet à John Williams d'obtenir son deuxième Oscar après celui reçu pour la musique de "Un violon sur le toit", film musical de Norman Jewison sorti en 1971. Le succès du film de Spielberg a contribué à asseoir la réputation de John Williams en tant que compositeur incontournable pour le 7e art. Il a prouvé l’immense pouvoir de la musique dans le cinéma pour suggérer, intensifier et même incarner des émotions.

Après "Sugar Express" en 1974, "Les dents de la mer" est sa deuxième collaboration avec Steven Spielberg. Désormais, les deux hommes vont former l'un des duos les plus célèbres et prolifiques de l'histoire du cinéma.