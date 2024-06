Françoise Hardy, un concentré de mélancolie

Françoise Hardy a signé les paroles et la musique de "Tous les garçons et les filles" en 1961 déjà, un an avant son enregistrement et sa sortie. Elle a dû cosigner la chanson pour pouvoir la déposer à la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), car elle ne pouvait y être inscrite comme compositrice puisqu'elle ne maîtrisait pas le solfège.

"Tous les garçons et les filles" a été inspirée à Françoise Hardy par la chanson de Paul Anka intitulée "Lonely Boy" qui évoque un garçon solitaire et triste. L'artiste française se souvient de son court passage universitaire à Sciences Po pour exprimer dans son texte le même mal-être, à savoir la solitude et le désarroi d'une adolescente convaincue d'avoir un physique ingrat qui ne lui permettra pas de connaître l'amour.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Un sentiment qui se concentre avec force mélancolique par exemple dans le couplet suivant: "Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est d'être heureux/ Et les yeux dans les yeux et la main dans la main, ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain/ Oui mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine/Oui mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime".

La pochette de l'album qui contient la chanson ne faisait déjà pas de doute sur sa maussade tonalité: on y voit Françoise Hardy tenir un parapluie dans un coup de vent qui fait voler ses cheveux laissés libres. Elle regarde l'objectif d'un air triste, ailleurs. Elle n'a pourtant que 18 ans.