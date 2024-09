Bicentenaire de la naissance d'Anton Bruckner, compositeur fascinant et complexe

A Vienne, Bruckner entreprend également des études de contrepoint et d'écriture. Déjà âgé d'une trentaine d'années, il accomplit ses études avec humilité et une opiniâtreté sans failles, deux traits dominants de son caractère.

Il découvre aussi les compositeurs de son temps: Berlioz, Schumann et surtout Wagner, dont il ignorait tout jusque-là. Il le rencontre en septembre 1873 et cette entrevue agit comme un électrochoc sur le compositeur. C'est un choc à la fois esthétique et émotionnel. Dès lors, l'admiration que Bruckner porte à Wagner se mue en une véritable vénération. On a même affirmé qu'elle l'avait aidé à quitter ses habits de compositeur d'église pour se transformer en symphoniste.

En 1873, Bruckner dédie à son idole sa 3e Symphonie et accompagne sa dédicace de ces mots: "au Maître Richard Wagner, avec le plus grand respect". Ce dernier, qui est alors le compositeur le plus en vue de son temps, ayant accepté le cadeau musical, Bruckner se sent désormais protégé et soutenu.

Mais la vénération personnelle de Bruckner pour le maître de Bayreuth aura également un impact négatif sur la façon dont sa musique est perçue. La critique viennoise l'estampille comme un pâle imitateur, un épigone.

Même un esprit aussi avisé que Brahms lui reproche d'avoir importé le style wagnérien dans la symphonie, de sorte qu'on les a rendus rivaux. Brahms et Bruckner ont certes des esthétiques divergentes, mais aucun document n'atteste qu'ils se seraient attaqués directement. Les querelles et les bassesses sont plutôt le fait des clans qui les ont choisis pour chefs de file et pour symboles. Il n'empêche que Bruckner a énormément souffert de cette situation.