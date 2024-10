"Water Tower", le long fleuve jazz tranquille du quartet romand L'Orage

La formation jazz romande L'Orage a publié le 4 octobre un troisième album baptisé "Water Tower", qui s'écoule comme un long fleuve tranquille. En sept morceaux tour à tour doux et mélancoliques, le quartet déploie ses charmes aux beautés répétitives et aux rythmiques éthérées.

Depuis huit ans, le groupe formé autour du batteur genevois Nelson Schaer sait varier les plaisirs jazz. Après avoir œuvré en sextet puis en trio en raison du Covid, c’est désormais en quartet que L’Orage s’épanouit.

Au sein de ce noyau dur, on retrouve le lyrisme du saxophoniste Ganesh Geymeier, la guitare polyglotte de Robin Girod et la basse décontractée de Fabien Ianonne, qui a également enregistré ce "Water Tower" capté dans les conditions du live dans une cascina tessinoise.

Douceur et mélancolie dans des titres atmosphériques

Et pourtant, malgré les pierres sèches inspirantes de cette ferme et les pins alentours, c'est le thème de l’eau qui s’est imposé. "Le titre de l'album est venu après l'enregistrement, en réalité. Mais c'est vrai que la thématique de l'eau me préoccupe, c'est l'une des choses les plus précieuses. Et à Genève où je vis, la meilleure chose est le lac. On dit aussi que la Suisse est le château d'eau de l'Europe et j'aime beaucoup l'architecture des châteaux d'eau, qui figurent d'ailleurs sur plusieurs albums de jazz. Les spirales d'eau qui ornent la pochette de notre album me font d'ailleurs penser à ces châteaux d'eau et on a donc fini par l'appeler 'Water Tower'", explique Nelson Schaer dans l'émission Vertigo du 14 octobre.

Le plus pop des groupes de jazz joue ici la carte de la douceur et de la mélancolie avec des titres aux atmosphères très aériennes et aux rythmiques allongées et délicates. "Le groupe a évolué, a sans doute davantage de maturité musicale aussi. Et le fait d'être à quatre laisse plus d'espaces et d'air dans la musique. L'album est peut-être plus en retenue, malgré la présence de quelques boucles obsessionnelles qui tournent et restent entraînantes. Si la douceur et la mélancolie sont davantage présentes, il y a aussi des mélodies assez fortes qui sont ressorties spontanément", détaille Nelson Schaer.

Ce qui frappe dans L’Orage, c’est justement la fluidité du répertoire et l’espace d’expression dont bénéficie chaque instrument. "Je joue un peu les chefs d'orchestre car c'est mon projet artistique et que j'avais un son précis en tête au départ. Mais chaque personnalité du groupe apporte énormément d'idées, d'envies, de sons, et plusieurs compositions leur appartiennent. (...) Donc, j'essaie juste de tirer le meilleur de chacun pour L'Orage", conclut Nelson Schaer.

Olivier Horner