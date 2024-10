Vladimir Cosma, un héros des musiques de film à l'honneur au VIFFF

Le compositeur franco-roumain Vladimir Cosma est l'invité d'honneur de la 10e édition du Vevey International Funny Film Festival (VIFFF). Le signataire des plus célèbres bandes originales de la comédie française reviendra sur sa carrière exceptionnelle lors d’une masterclass le samedi 26 octobre.

La liste des bandes originales signées Vladimir Cosma suffit à donner le tournis. La musique du compositeur a profondément marqué l’histoire de la comédie française à travers des films comme "Les aventures de Rabbi Jacob", "L’aile ou la cuisse", "Le grand blond avec une chaussure noire", "La boum", "La chèvre", "Un éléphant ça trompe énormément", "Le dîner de cons", "Le Père Noël est une ordure", "L’as des as", ou encore "Cuisine et dépendances".

L'histoire du cinéma français se conjugue ainsi étroitement avec le compositeur, mélodiste, violoniste et chef d’orchestre franco-roumain, dont le génie a bercé plusieurs générations. Une carrière exceptionnelle sur laquelle Vladimir Cosma reviendra au Vevey International Funny Film Festival (VIFFF) lors d'une masterclass.

Né le 13 avril 1940 à Bucarest dans une famille de musiciens, avant de quitter à 22 ans la Roumanie pour la France, il était prédestiné à une carrière musicale. "Avec un père chef d'orchestre, une mère compositrice, une grand-mère pianiste et élève du grand Ferruccio Busoni, j'étais donc condamné je crois à être musicien depuis ma petite enfance. Le choix a été fait pour moi par la vie (...) Mais je ne le regrette pas du tout", estime Vladimir Cosma dans l'émission Vertigo du 24 octobre.

Une rencontre capitale avec le cinéaste Yves Robert

Celui qui a commencé à travailler le violon à l'âge de cinq ans, donné son premier concert à huit ans et réalisé ses premiers arrangements à douze ans ne se voit toutefois pas comme un surdoué: "Je ne sais pas si je suis un surdoué quand on pense à Mozart, à Haydn ou Beethoven qui ont écrit bien avant les dix ans ou douze ans des choses importantes qui sont restées à jamais".

Le cinéma français a offert à Vladimir Cosma la possibilité d'exercer son métier de compositeur et de se voir reconnu dès 1968 grâce au film "Alexandre le bienheureux" d'Yves Robert avec Philippe Noiret et grâce à un autre grand compositeur, Michel Legrand, qui a joué les entremetteurs. "Yves Robert est peut-être la rencontre la plus importante de ma vie en ce qui concerne la musique, et notamment la musique de film, puisque c'est lui qui m'a donné la première chance. (...) On s'est plus jamais quittés et j'ai fait la musique de tous les films d'Yves Robert jusqu'à sa mort. C'était devenu un véritable ami, c'est rare dans son métier", explique Vladimir Cosma.

Composition pour les personnages des films

En termes de composition, Vladimir Cosma relève qu'il compose davantage en fonction des personnages des films et du jeu des acteurs et actrices que des séquences ou de l'histoire. "Si je dois faire une musique de film pour une poursuite faite par Pierre Richard qui court et soudain tombe dans un trou ou la même scène interprétée par Louis de Funès, ce n'est pas du tout la même musique pour moi. (...) Pierre Richard m'inspire une musique jazzy, swinguante et élastique. Alors que pour Louis de Funès, personnage un peu raide qui a une gesticulation un peu abrupte, je choisirais une rythmique un peu plus près de la comédie musicale américaine", détaille Vladimir Cosma.

Propos recueillis par Pierre Philippe Cadert

Adaptation web: Olivier Horner