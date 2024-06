Valerian Alfaré représentera la Suisse à l'Eurovision des jeunes musiciens classiques

Après l'Eurovision de la chanson, place à celui des jeunes musiciens classiques. L'Argovien Valerian Alfaré, 19 ans, représentera la Suisse avec son euphonium à la finale du concours Eurovision Young Musicians (EYM) à Bodø en Norvège le 17 août.

Connaissez-vous l'euphonium? Derrière ce nom un peu complexe se cache un tuba ténor. Et c'est l'instrument de prédilection de Valerian Alfaré quand il joue de la musique classique. Le jeune Argovien de 19 ans a réussi à convaincre le jury composé de trois experts de la présélection suisse du concours Eurovision Young Musicians (EYM) grâce à sa maîtrise technique et sa présence scénique. Il s'envolera donc pour la Norvège le 17 août 2024, aux côtés de onze finalistes, et se produira en soliste accompagné, de l'Orchestre symphonique de la radio norvégienne.

Un touche-à-tout

Originaire de Rheinfelden en Argovie, Valerian Alfaré joue de l'euphonium pour les morceaux classiques. Le jeune musicien maîtrise également la trompette jazz. Il fait d'ailleurs partie de l'Orchestre suisse de jazz des jeunes (Swiss Youth Jazz Orchestra).

Malgré son jeune âge, Valerian Alfaré avait déjà impressionné lors de compétitions nationales. Premier prix lors de la finale du Concours Suisse de Musique pour les Jeunes 2021, il a également remporté la deuxième place au concours suisse solo et quatuor pour cuivres et percussions en 2022.

sc avec agences