Un titre inédit de France Gall exhumé par hasard six ans après sa mort

"La prisonnière", titre inédit faisant partie de l'œuvre de Michel Berger et France Gall, dormait depuis près de cinquante ans dans les tiroirs de leur maison de disque. Il est disponible sur les plateformes et dans un nouveau best-of, "Plus Haut", contenant cinquante-sept chansons.

"Le bonheur est là, qui vient et qui s'en va. Il faut marcher vers lui et marcher tout droit. Il faut faire ce qu'il faut faire, ce que tu dois. Mais si on te montre du doigt, si tu ne fais pas le bon choix, ce n'est plus la peine de revenir chez moi, je ne te reconnaîtrais pas", chante France Gall dans "La prisonnière", titre composé par Michel Berger en 1974. À l'époque, les deux artistes viennent de se rencontrer. Ils forment déjà un duo inséparable: lui signant la musique et les paroles, elle les interprétant avec talent. Ecrite il y a cinquante ans, "La prisonnière" n'a pourtant pas pris la poussière selon Karine Vouillamoz, cheffe d'antenne de RTS Option Musique. "La chanson aurait pu être écrite aujourd'hui, tant les arrangements et l'écriture sont parfaits." Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info Un projet de comédie musicale Six ans après sa disparition des suites d'un cancer, France Gall donne donc toujours de la voix, cette fois sur les défis des relations humaines et la fragilité du bonheur. Le morceau aurait été exhumé par la maison de disque par hasard, en cherchant des bandes multipistes. Sur la boîte, son titre était écrit en anglais: "The Prisoner". Il était initialement destiné à un projet de comédie musicale que Michel Berger et France Gall avaient imaginé ensemble, "Angelina Dumas". Inspirée d'un fait divers hollywoodien, celle-ci ne verra jamais le jour. "La prisonnière" est disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis le 8 novembre, dans le cadre d'un nouveau best-of de France Gall célébrant cinquante ans de carrière. Nommé "Plus haut", le disque comptabilise cinquante-sept titres à découvrir et redécouvrir, de "Si maman si" à "Résiste" en passant par "Ella, elle l'a". Sujet radio: Yves Zahno, sujet TV: Adriana Stimoli Adaptation web: Myriam Semaani