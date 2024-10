Un programme artistique et féministe pour la 20e édition du Festival Les Créatives

Dans tout le canton de Genève, du 12 au 25 novembre, se tiendra la 20e édition du Festival Les Créatives. Mélange de fête et d'engagement, le Festival dégaine, comme à son habitude, une programmation surprenante et féministe composée d'artistes du moment.

Les Créatives célèbrent leur 20e édition tambour battant dans tout le Canton de Genève du 12 au 25 novembre 2024. Pour cet anniversaire, pas de soirée spéciale puisque chaque édition est une grande fête.

"Nous allons célébrer de différentes façons. Nous organisons une 'Late Night' au Grand Théâtre qui aura un peu les couleurs d'un anniversaire. Nous invitons un collectif zurichois, Les Belles de Nuit, qui fête aussi ses dix ans, DJ Paulette qui fête ses trente ans de carrière, et puis Marara Kelly qui fête son premier EP, donc cela va être un anniversaire commun", explique dans l'émission Le Poulpe du 2 octobre Nevena Puljic, co-directrice et programmatrice de la manifestation.

Au programme de cette 20e édition, des artistes comme Yoa, Crystal Murray, Hortense Belhôte, Priya Ragu, des incontournables comme Jessica Pratt, Wendy Delorme, DJ Paulette et Flèche Love, des coups de cœur comme Anna Erhard, Collectif Marthe, Velvet Two Stripes, EMEL, et bien d'autres encore.

Un retentissant concert littéraire intitulé "Troubles", proposé par Virginie Despentes, Béatrice Dalle, Casey et le groupe Zerö, lancera le Festival le 12 novembre à la Salle du Lignon.

Transmission et militantisme

Pour cette édition, Les Créatives proposent une programmation à la croisée des genres et des générations avec comme mot d'ordre la transmission. Côté jeune public par exemple, une après-midi de médiation en compagnie des Velvet Two Stripes, et de lectures égalitaires est organisée grâce à l'association du festival avec le label Bongo Joe et la Bibliothèque Filigrane.

Pour élargir son public, la manifestation propose aussi cette année un concert classique avec l'Orchestre de la Suisse romande au Victoria Hall qui mettra à l'honneur les compositrices de musique classique du XXe siècle. Le concert sera suivi d'une table ronde le lendemain.

La 20e édition des Créatives célèbre par ailleurs la lutte féministe comme faisceau d'ouverture et d'inclusivité mais aussi d'héritage et de guérison. Le festival accueillera des tables rondes, expositions et performances autour des violences sexistes et sexuelles.

Propos recueillis par Yannick Neveu

Adaptation web: ld