Trompettiste de Buena Vista Social Club, Manuel "Guajiro" Mirabal est mort

Le musicien cubain Manuel "Guajiro" Mirabal, trompettiste du groupe Buena Vista Social Club, est décédé lundi à La Havane à l'âge de 91 ans, a annoncé l'institut cubain de la musique. Sa "mort représente une immense perte pour la musique et la culture cubaines", a ajouté l'institut.

Selon l'institut cubain de la musique, Mirabal "est considéré comme l'un des plus grands trompettistes de Cuba et du monde". Ses funérailles auront lieu mardi matin à La Havane.

Né le 5 mai 1933 à Melena del Sur, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale cubaine, il a commencé sa carrière musicale en 1951 et a ainsi joué de la trompette pendant plus de 70 ans.

"Merci pour tout cher ami", a réagi la diva de Buena Vista, Omara Portuondo, sur les réseaux sociaux, en évoquant son "cher frère", un "grand ami, grand musicien, grand homme". La chanteuse de 94 ans, connue pour sa voix chaude, a mis fin début octobre à sa carrière artistique.

Âge d'or de la musique cubaine

Manuel "Guajiro" Miraba a été membre d'importants orchestres cubains, tels que le Conjunto Rumbavana et le Riverside Orquesta, mais c'est sa participation au projet Buena Vista Social Club qui a contribué à sa renommée internationale. La plupart des musiciens de Buena Vista Social Club sont aujourd'hui décédés, à l'image d'Ibrahim Ferrer (disparu en 2005), Compay Segundo (2003) et Rubén González (2003).

A la fin des années 1990, la vedette cubaine Juan de Marcos González, Nick Gold du label World Circuit et le guitariste américain Ry Cooder avaient persuadé ces anciennes gloires de l'âge d'or de la musique cubaine de se réunir et de revenir sur scène, quitte à sortir de la retraite pour certains.

L'album enregistré en six jours, appelé "Buena Vista Social Club" en hommage à un club privé de La Havane qui avait fermé ses portes après la révolution cubaine, fut d'emblée un succès phénoménal. Il a remporté un Grammy Award en 1998 et est l'album cubain le plus vendu de tous les temps.

L'aventure de ces vedettes cubaines a été immortalisée dans le film "Buena Vista Social Club" du réalisateur allemand Wim Wenders.

