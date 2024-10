The Offspring fête ses quarante ans de punk-rock avec l'énergique "Supercharged"

Sans eux, la vague du punk-rock californien des années 1990 n'aurait pas existé. The Offspring est de retour depuis le 11 octobre avec "Supercharged". Un onzième album célébrant ses quarante ans d'existence avec des titres énergiques et percutants aux guitares saturées.

Aux côtés de NOFX, Green Day et Rancid, The Offspring fait partie des cadors de ce punk-rock californien descendant directement du grunge de Nirvana. Avant que dans les années 2000 des formations comme Blink 182 ou Sum 41 ne reprennent à leur tour le flambeau.

Fondé en 1984 par Dexter Holland, The Offspring a explosé dix ans plus tard avec "Smash", album qui aurait relancé la révolution punk-rock - parfois qualifiée aussi de skate-punk - et a connu un écho mondial retentissant.

Leurs riffs frénétiques et leur penchant pour la contestation narquoise séduisent alors tout un pan de la jeunesse internationale. En 1998, leur album "Americana", leur autre grand succès, présente une vision d'une Amérique totalement amorphe incarnée notamment par le tube "The Kids Aren't Alright".

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

"Affronter ce que le monde nous réserve, notamment Donald Trump"

Depuis, le 11 Septembre, les années Bush, plus récemment Donald Trump sont passés par là pour réveiller certaines consciences. Aujourd'hui, le onzième album de The Offspring baptisé "Supercharged" est bel et bien électriquement survolté. Il serait, selon les propos du second pilier du groupe Noodles à l'AFP, une manière d'"affronter ce que le monde nous réserve, notamment Donald Trump, qui sème la méfiance envers les institutions démocratiques".

En dix titres directs et énergiques, ce "Supercharged" dont la pochette représente un squelette luminescent traversé par la foudre ne s'embarrasse pas de nuances. Le courant jaillit toujours des guitares entre les breaks mélodiques, les rythmes sont effrénés et les morceaux privilégient les refrains et les hymnes fédérateurs. Tous les marqueurs qui font le succès du quintette sont ainsi présents. Sans aucun effet de surprise, mais avec une authentique conviction.

Sujet radio: Jiggy Jones

Adaptation web: Olivier Horner