The Cure de retour en grâce et en mélancolie avec "Songs of a Lost World"

Le quatorzième album de The Cure était l'un des albums les pluss attendus de l'année. Pour certains critiques, c'est même l'un des meilleurs du groupe de rock anglais. Seize ans après son dernier album studio, The Cure a publié le 1er novembre un "Songs of a Lost World" tout en splendeurs mélancoliques.

"Songs of a Lost World" est le quatorzième album du cultissime groupe de rock anglais The Cure. D'après certains critiques, ce disque est à la hauteur de "Boys Don't Cry", petit bijou de 1979. Le nouveau disque du groupe mythique est sorti le 1er novembre. The Cure n'avait pas sorti de nouvel album en seize ans, depuis la parution de "4:13 Dream" en 2008.

Sur "Songs of a Lost World", le groupe dévoile huit titres de six minutes en moyenne, avec des longues et majestueuses introductions. Le titre de l'album annonce la couleur: temporelle, mélancolique, profonde, engagée, enracinée, vent debout face aux tourments d'un monde dur qui ne tourne pas rond.

Ce nouvel album révèle un Robert Smith, leader du groupe, déphasé par rapport aux nouvelles règles d'un monde notamment ultra surveillé, auquel il est difficile d'échapper, et qui n'est plus celui qu'il a connu. Ce disque raconte la perte mais aussi le changement, l'amour.

La mort et le deuil

"Songs of a Lost World" évoque le cycle incessant de la guerre, de la solitude, du temps qui passe et de la mort, du deuil. "Lorsqu'on est plus jeune, on la romance. Puis la mort est de plus en plus présente", a indiqué Robert Smith dans une interview accordée à la BBC.

La mort, il l'a vécue, avec celle inattendue de son grand frère. Il lui dédie une chanson de ce nouvel album. Et même si trouver les mots justes a été difficile pour Robert Smith, ce titre facilite son deuil lorsqu'il le joue sur scène dans un geste cathartique.

Robert Smith aurait envisagé de prendre sa retraite. Pourtant, à 65 ans, dont 45 ans de carrière, il est toujours bien présent, comme en témoigne ce quatorzième disque. Et le chanteur ne compte pas en rester là, puisqu'une trentaine de chansons ont en fait été enregistrées et qu'un quinzième album devrait donc bientôt voir le jour.

Sujet radio Yves Zahno

Adaptation web: ld