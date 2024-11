Tears For Fears dévoile son premier album live, "Songs For A Nervous Planet"

Connu pour ses tubes "Mad World" et "Everybody Wants To Rule The World", Tears For Fears a sorti "Songs For A Nervous Planet" le 25 octobre, composé majoritairement de titres live. De quoi ravir une nouvelle génération de fans ayant découvert le groupe britannique via les réseaux sociaux.

Fondé à Bath en 1981, le groupe Tears For Fears, porté par Curt Smith et Roland Orzabal, rencontre rapidement le succès avec la chanson "Mad World", qui atteint le sommet des hit-parades anglais en 1982. Suit "Shout" en 1984, qui sera numéro un dans plusieurs pays dont la Suisse, puis "Everybody Wants To Rule The World" en 1985. De nombreux autres tubes suivront, comme "Head Over Heels" en 1985, jusqu’à la séparation du duo en 1991. Curt Smith et Roland Orzabal ne s’entendent plus. Ils continueront à faire de la musique chacun de leur côté avant de reprendre Tears for Fears dans les années 2000.

"Everybody Loves a Happy Ending" est l'album des retrouvailles en 2004. Il faudra attendre 2022 pour que sorte leur septième album studio "The Tipping Point". Quant à leur nouvel album live "Songs For A Nervous Planet", il comprend quatre nouvelles chansons enregistrées en studio, suivies de 18 titres enregistrés lors d’un concert dans la ville de Franklin, dans l’état du Tennessee aux Etats-Unis, en 2023. La performance a aussi été filmée et diffusée dans plusieurs cinémas sélectionnés à travers le monde le jour de la sortie du disque.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Les réseaux sociaux, un nouveau souffle

Aujourd’hui, Tears for Fears parvient à remplir les stades et les grandes salles, ce qui n’a pas toujours été le cas. Un renouveau qui pourrait être dû aux réseaux sociaux et aux nouvelles générations. Sur TikTok, la chanson "Everybody Wants To Rule The World" est tendance dès 2022. De nombreux jeunes utilisatrices et utilisateurs découvrent alors le groupe et propulsent le tube une nouvelle fois en tête des hits-parades, cette fois sur les plateformes de streaming.

"Nous avons sorti cette chanson en 1985. Elle était numéro 1 aux Etats-Unis et numéro 2 en Grande-Bretagne. Cette semaine, elle a atteint le top 50 sur Spotify. Merci TikTok! Nous aimons le fait que vous appréciez la chanson autant que nous", déclare le groupe via son propre compte dans un message destiné à leurs jeunes fans. Une nouvelle popularité qui se confirme sur "Songs For A Nervous Planet", où l’on peut entendre des cris provenant de voix très jeunes lorsque les premières notes du fameux tube retentissent.

Des paroles toujours aussi personnelles

Les quatre nouveaux titres figurant au début de l’album sont empreints de la plume de Roland Orzabal. Sur de la musique pop plutôt classique, le chanteur et compositeur clame son amour pour son épouse dans "Emily Said" et "The Girl That I Call Home". "Cela faisait des années que mon épouse Emily me demandait d’essayer de lui écrire une chanson, confie Roland Orzabal au webzine anglais Classic Pop. Alors j’ai fini par le faire […] mais je ne parvenais pas à trouver de titre. Un soir, je suis allé au lit et j’ai demandé au ciel: s’il te plaît, donne-moi un coup de main, donne-moi un bon titre. Je me suis réveillé le lendemain avec ‘The Girl That I Call Home’ et mon épouse adore."

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

De quoi équilibrer avec la mélancolique "Astronaut", qui parle d’évasion et la pessimiste "Say Goodbye To Mom And Dad", qui exprime une vision sombre de l’avenir.

Sujet radio: Yves Zahno

Adaptation web: Myriam Semaani