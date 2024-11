Taylor Swift triomphe aux MTV Europe Music Awards 2024 en raflant quatre prix

La mégastar de la pop américaine Taylor Swift a dominé dimanche soir les MTV European Music Awards en décrochant quatre récompenses, lors d'une cérémonie célébrant les grands noms de la musique mondiale à Manchester.

L'artiste de 34 ans, qui n'était pas présente, s'est imposée dans les catégories: artiste de l'année, meilleure collaboration (avec le rappeur et chanteur Post Malone), meilleure artiste pop et meilleure artiste live. Dans un message pré-enregistré, l'interprète de "Shake it off" a fait par de sa "tristesse" de ne pas avoir pu être présente. "Le fait que vous ayez primé la tournée, l'album et la vidéo (du clip "Fortnight"), c'est juste incroyable", a dit Taylor Swift, saluant son compatriote Post Malone.

Ariana Grande artiste pop de l'année

En tête des nominations - sept au total - Taylor Swift s'est toutefois inclinée face à Ariana Grande dans la catégorie artiste pop de l'année. Ces récompenses viennent s'ajouter à celles raflées tout au long de l'année 2024, dont un quatrième Grammy en février, celui de l'album de l'année, un record dans l'histoire de ce prix. Sans parler de sa gigantesque tournée des "Eras", la plus lucrative de l'histoire de la musique.

Une année record pour la trentenaire qui avait également été couronnée du titre de personnalité de l'année en décembre 2023 par le magazine Time.

Nemo remporte le Best Swiss Act

L'artiste biennois Nemo, vainqueur de l'Eurovision 2024, a remporté aux MTV European le prix de Best Swiss Act. Stress, Priya Ragu, Faber et Benjamin Amaru étaient également nominés.

La chanteuse Tyla repart avec trois prix

La cérémonie s'est ouverte le dimanche 10 novembre avec l'impressionnante prestation de l'Américain Benson Boone, lauréat du titre de révélation de l'année. La chanteuse sud-africaine Tyla a pour sa part raflé trois prix, dont la meilleure artiste de R&B.

L'autre surprise tient en quatre lettres: Lisa. Une artiste thaïlandaise de K-pop, véritable phénomène musical mondial. Elle s'est imposée dans deux catégories généralistes, dont meilleure collaboration, pour son titre "New Woman" avec la chanteuse espagnole Rosalia, et plus grande fan base, devant Taylor Swift et son armée de "Swifties". Le trophée de chanson de l'année est allé à l'Américaine Sabrina Carpenter pour son tube de l'été "Espresso".

Eminem, de retour en 2024 avec un nouvel album, a remporté le trophée du meilleur artiste hip-hop pour la dixième fois. Dans la catégorie rock, c'est Liam Gallagher, voix légendaire du groupe Oasis qui s'est imposé. Et c'est Lenny Kravitz qui a remporté le prix meilleur artiste rock avec son album "Human".

Une édition dominée par les artistes anglo-saxons

Cette édition, qui se voulait internationale avec la présence de Lisa ou de la Nigérianne Ayra dans des catégories généralistes, est restée dominée par des artistes anglo-saxons. Les artistes latinos, pourvoyeurs de tubes planétaires, ne se sont imposés dans aucune catégorie généraliste. Dans la catégorie musique latine, c'est l'artiste mexicain Peso Plua qui s'est imposé face à Shakira ou Karol G.

Les Français Snake et David Guetta, tous deux nommés dans la catégorie de musique électronique, sont également repartis bredouilles, le trophée ayant été décerné à Calvin Harris.

Dans la catégorie France, l'interprète de "Djadja", Aya Nakamura, l'une des artistes francophones les plus écoutées dans le monde, s'est inclinée face à Pierre Garnier, révélé dans la onzième saison de l'émission Star Academy.

ats/ms