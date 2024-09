Sur "MoonDial", Pat Metheny enchante en solo avec sa guitare baryton

Le guitariste américain Pat Metheny revient en solo avec "MoonDial", un album acoustique sorti le 26 juillet emmené par sa seule guitare baryton. Il fera escale en Suisse pour deux concerts, le 27 octobre au Kongresshaus de Zurich et le 28 octobre au Victoria Hall à Genève.

Pat Metheny, l’un des plus grands guitaristes de l’histoire du jazz, vient de sortir un nouvel album solo intitulé “MoonDial” sur son propre label. Cet album met en avant un instrument acoustique unique, la guitare baryton à cordes en nylon, qui offre une sonorité distincte et captivante.

Metheny, né le 12 août 1954, détient une carrière impressionnante avec 55 albums, 20 Grammy Awards pour 39 nominations, et de nombreuses autres distinctions. Il est reconnu comme un virtuose flamboyant et un compositeur prolifique, ayant hissé son Pat Metheny Group au rang des grands groupes de rock avec des tournées mondiales à succès.

Des instruments uniques

Cependant, Metheny a également besoin de moments de solitude pour se reconnecter avec ses mélodies et renouer avec l'improvisation, un domaine où il excelle. Chacun de ses albums est une exploration d’un nouveau monde sonore, et “MoonDial” ne fait pas exception. Il se distingue par l’utilisation de la guitare baryton, accordée une quarte en dessous d’une guitare standard, ce qui lui confère une sonorité plus sombre et éloignée de l’aspect clinquant habituel.

Pour cet album, le guitariste cherchait un nouveau son. Il s'est tourné vers Linda Manzer, qu'il considère comme la meilleure luthière de guitare acoustique. Elle lui a produit pas moins de vingt guitares en quarante ans, dont la fameuse guitare Pikasso à 42 cordes et plusieurs manches. Cette fois, il lui a demandé de créer un instrument baryton pouvant recevoir des cordes en nylon. Le résultat est séduisant et la couleur de l'instrument unique.

Autre particularité de cette guitare "expérimentale", les cordes ne sont pas accordées de façon traditionnelle. Les deux cordes centrales sont accordées une octave plus haut, alors que les autres cordes sont une quarte plus bas. Cela permet au musicien d'exécuter des phrases et des accords impossibles à créer sur d'autres instruments.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Un univers avant-gardiste

Le guitariste n'en est pas à son coup d'essai. Toujours à la recherche de nouveaux sons, il n'hésite pas à faire évoluer le monde de la lutherie et à développer des instruments technicisés. Dans les années 1980, il a exploré les sonorités de la guitare-synthétiseur. En 2010, il a offert un show futuriste avec un orchestrion, ensemble instrumental qu'il commandait avec sa guitare.

Aujourd'hui, avec son album "MoonDial", il offre un univers sonore unique. On y trouve une moitié de morceaux originaux écrits spécialement pour ce nouvel instrument et une autre moitié constituée de standards de provenances aussi différentes que les Beatles et Leonard Bernstein. Un équilibre parfait qui nous pousserait vers une "contemplation résonnante", selon les propres mots de Pat Mertheny.

Sujet radio: Ivor Malherbe

Adaptation web: Sébastien Foggiato