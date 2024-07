Star jamaïcaine du dancehall, Sean Paul a embrasé le Paléo à coups de tubes

Sean Paul, chanteur originaire de Kingston en Jamaïque, a enchaîné ses hits sans répit sur la scène Véga mardi soir. Pendant une heure et quart, les festivalières et festivaliers ont dansé et chanté sur ses plus grands succès, anciens comme nouveaux.

Contre toute attente, le chanteur Sean Paul, star du dancehall et de la pop, n’a pas été programmé sur la Grande scène du Paléo entre les concerts de la chanteuse rock américaine Patti Smith et le chanteur d'afro-fusion nigérian Burna Boy. C'est donc devant la scène Véga, décorée de drapeaux jamaïcains pour l'occasion, que de nombreux fans attendent son concert prévu à 22h15. Le public se presse, le parterre étant rapidement bondé. Et pour cause, la scène a une capacité moins importante que sa voisine.

Après une introduction musicale de son groupe et une vidéo montrant des archives projetées sur l’écran géant, Sean Paul entre en scène sous un tonnerre d’encouragements du public. Il est accompagné de deux danseuses énergiques, Lilah De León et Dejahna Claiborne, elles aussi acclamées par la foule.

Vingt ans de tubes

Sean Paul au Paléo festival, le 23 juillet 2024. [© Paléo - Laurent Reichenbach]

Sean Paul commence son set avec "Get Busy", tube extrait de son album phare "Dutty Rock" paru en 2002. Cette chanson est celle qui a propulsé le chanteur au rang de star planétaire, notamment grâce à son rythme unique, le "diwali riddim" du producteur Steven Marsden. Au fil du concert, il interprétera de nombreux autres succès issus de cet album, comme "Gimme the Light", "Like Glue", "Baby Boy" et "I’m Still in Love with You". Durant ces deux dernières chansons, initialement enregistrées respectivement avec Beyoncé et Sasha, il fera chanter le public du Paléo sur les parties de ses collègues absentes. De quoi ravir les fans de la première heure.

Les plus jeunes et le grand public ont cependant aussi de quoi se réjouir: Sean Paul interprète bon nombre des tubes pop sur lesquels il a collaboré, notamment "No Lie", "Got 2 Luv U", "Cheap Thrills", "Bailando" ou encore "She Doesn't Mind". Là encore, Sean Paul fait chanter les parties de Dua Lipa, Alexis Jordan, Enrique Iglesias et Sia au public, qui s’exécute avec enthousiasme.

La foule se presse devant la scène Vega pour le concert du chanteur jamaïcain Sean Paul. [KEYSTONE - SALVATORE DI NOLFI]

Un set sans répit

Sean Paul enchaîne ainsi les tubes sans pause, quitte à n'en chanter que de courtes parties seulement. Un rythme effréné qui ne semble pas gêner le public; à l’arrière du parterre, où l’on a plus d’espace pour danser, l’ambiance est tout aussi bonne, notamment lorsque Sean Paul entame les hits dancehall "Ever Blazin" et "Give It Up to Me", extraits de son album "The Trinity" sorti en 2005. Il surprend aussi ses fans avec deux nouvelles chansons.

"Nous sommes arrivés en Suisse ce matin. J’avais oublié à quel point les filles étaient sexys! Si nous décidons de ne pas rentrer et de rester en Suisse, vous saurez pourquoi", blague le chanteur, qui fait danser et chanter la foule avec une facilité déconcertante. Le concert se terminera en apothéose avec "Temperature", où Sean Paul chantera en chœur avec le public.

Myriam Semaani