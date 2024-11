"Small Changes", le retour soul apaisé du Londonien Michael Kiwanuka

Le prince de la soul anglaise Michael Kiwanuka revient avec un nouvel album, "Small Changes" sorti le 22 novembre. Soul, rock psychédélique et mélodies apaisées s’y mélangent. De quoi marquer le retour du musicien après plus de quatre ans d’absence.

Dès la sortie de son premier album en 2012, "Home Again", le Londonien Michael Kiwanuka est encensé par la critique: sa voix de velours, ses accords de guitare et ses influences allant d’Otis Redding à Nirvana apportent une patte unique à sa musique. Il se fait connaître au-delà du Royaume-Uni et même en Suisse, où il joue au Montreux Jazz Festival la même année.

Michael Kiwanuka sortira par la suite deux autres disques: "Love and Hate" en 2016, puis "Kiwanuka" en 2019. Ce dernier disque sera récompensé d'un Mercury Prize en 2020, récompensant le meilleur album britannique.

Une grande pause

Artiste discret malgré son succès, Michael Kiwanuka prend du temps pour lui et sa famille après son troisième album "Kiwanuka". Il réfléchit à sa carrière, à son rôle de père, à ses origines ougandaises ou encore à son rapport à la foi.

De quoi changer de cap pour celui qui tentait de se faire accepter à travers sa musique: "Je me suis rendu compte qu’avec mes deux derniers disques, j’essayais de faire mes preuves auprès de moi-même et de mes collègues musiciens. Cela peut grandement affecter le processus créatif. 'Small Changes' est le premier album pour lequel je me suis dit que je n’avais rien à prouver", a ainsi confié Michael Kiwanuka lors de l’émission World Café sur la radio américaine NPR.

Une recette gagnante

Pour "Small Changes", le musicien britannique s’entoure des mêmes producteurs que sur ses deux albums précédents: l'Américain Danger Mouse, qui a travaillé avec de grands artistes comme Beck, Asap Rocky ou Gorillaz, ainsi que Inflo, un producteur anglais ayant notamment collaboré avec Adele, Tom Odell et Belle & Sebastian.

Avec ses accords et ses mélodies apaisés, "Small Changes" marque un nouveau chapitre dans la vie Michael Kiwanuka. Les vingt chansons parlent d’amour ("One And Only"), de reconnaissance ("The Rest Of Me"), de recherche du bonheur ("Four Long Years", "Follow Your Dreams"), avec toujours des textes personnels et poétiques propres au chanteur et musicien.

Sujet radio: Jiggy Jones

Adaptation web: Myriam Semaani