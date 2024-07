Sion sous les étoiles a attiré près de 60'000 festivaliers

Plus de 59'000 personnes ont fréquenté le festival Sion sous les étoiles qui s'est terminé samedi soir. Les rockers texans de ZZ Top, Chris Isaak et ses chansons d'amour et le slam de Grand Corps Malade ont attiré les foules malgré des températures qui ont dépassé les 30 degrés depuis jeudi.

Pour la deuxième année consécutive, Sion sous les étoiles passe la barre des 59’000 spectateurs, ont indiqué les organisateurs samedi à quelques heures de clôturer le festival. Mardi pour la soirée d'ouverture, Elwood Francis, le nouveau bassiste de ZZ Top ayant succédé à Dusty Hill, mort il y a trois ans, a impressionné avec son instrument à 17 cordes. Et malgré ce changement, le mythique trio texan a tenu son rang. >> A voir, le sujet du 19h30 : "Sion sous les étoiles" attire des stars en Valais. Billy Gibbons fondateur de ZZ Top s'y sent comme chez lui / 19h30 / 1 min. / mercredi à 19:30 Durant cette édition, les spectateurs et spectatrices ont aussi pu écouter le jeune chanteur valaisan d'origine vietnamienne Nuit Incolore, qui fait un tabac en France et qui se produira jeudi au Paléo à Nyon, mais également Pascal Obispo, Toto, Calogero, Mc Solaar, The Libertines ou Pierre de Maere. Quant à la dernière soirée de samedi, elle était consacrée au rap et à la pop urbaine avec Ninho, SCH, Koba LaD et Leto. En 2025, le festival aura lieu du mardi 15 juillet au samedi 19 juillet. ats/aq