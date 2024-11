"Samares", le nouveau disque enchanteur du Colin Vallon Trio

Le Colin Vallon Trio sort "Samares", un album qui embarque ses auditeurs dans une forêt d'automne où jouent des enfants. Composé de Patrice Moret à la contrebasse, Julian Sartorius à la batterie et Colin Vallon au piano, le trio, qui existe depuis 2014, signe là son troisième disque.

En botanique, la samare est une graine munie d'une petite aile qui permet la dissémination du fruit. Ces graines ailées ont inspiré à Colin Vallon le nom du nouveau disque du trio qu'il forme avec Patrice Moret et Julian Sartorius.

Ce nouveau disque, qui paraîtra le 15 novembre, enchante de par son apparente sobriété et son improvisation très ample qui frémit à chaque instant. Comme fil rouge, le pianiste vaudois a choisi les arbres et la forêt, dont les samares sont issues. Interrogé sur les choix esthétiques de ce dernier opus, Colin Vallon évoque la parentalité. Et donc "un élément de vie, une inspiration, plutôt qu'un vrai choix esthétique", confie dans Musique Matin du 7 novembre celui qui est devenu papa entre ses deux derniers albums.

Une complicité qui se renforce à Thoune

Né à Lausanne au tout début des années 1980, Colin Vallon a grandi à Yverdon-les-Bains et est passé par la Swiss Jazz School, à Berne. En 2016, il est nommé pour un Prix suisse de musique. Le pianiste détient une très belle discographie, dont la moitié est parue sur le prestigieux label ECM.

En 2014, il enregistre son premier disque aux côtés de Patrice Moret et Julian Sartorius. Leur fructueuse collaboration trouve son origine dans une série de concerts donnés depuis dix ans à Thoune, au café Mokka. "C'est un endroit très petit, dans lequel nous jouons sans amplification. Le fait de se voir régulièrement, dans la tradition de tous ces groupes légendaires de jazz qui jouaient des mois ensemble, a développé notre son, notre façon d'interagir", indique Colin Vallon.

Cette série de concerts, appelée "Cocoon", a permis au trio de prendre des libertés avec les morceaux non seulement au niveau du son, mais aussi sur le plan musical. "On a pas mal expérimenté avec des concepts, des idées un peu farfelues. (...) On s'est beaucoup développé dans cet endroit".

Si Colin Vallon signe la composition des morceaux de "Samares", le travail demeure ensuite collectif. "J'arrive avec des idées de compositions et on les travaille ensemble, on trouve des arrangements, des façons de changer le rythme, la ligne de basse ou les textures. C'est un travail collectif, mais plutôt d'arrangement".

Propos recueillis par Ivor Malherbe

Adaptation web: mh