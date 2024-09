Sabrina Carpenter, le nouveau phénomène de la pop américaine

Chevelure blonde à la Marylin Monroe, gloss, tenues extravagantes, voix sucrée et paroles salaces. L'Américaine Sabrina Carpenter a réussi à s'imposer avec son style qui rappelle d'autres icônes de la pop. Deux des titres de son nouvel album "Short n'Sweet" sorti le 23 août font déjà l'objet d'un carton mondial.

Impossible de passer à côté, à moins que vous n'ayez passé l'été dans une grotte. Avec 143 millions de vues sur Youtube, "Espresso" de Sabrina Carpenter a rempli son office de "tube de l'été". Tiré de son récent sixième album sorti le 23 août, le titre raconte comment la chanteuse pop américaine fait tourner la tête des hommes jusqu'à l'insomnie, comme l'effet d'un café bien serré.

Non dénuée d'humour et d'autodérision dans le clip de sa chanson, la jeune femme de 25 ans se met en scène dans un hors-bord qu'elle conduit à toute vitesse, larguant son homme par-dessus bord, avant d'enchaîner pédicures et massages avec ses copines.

>> A écouter, Vibrations consacré à Sabrina Carpenter : Keystone - Island Records via AP Vibrations - Le nouveau phénomène pop Sabrina Carpenter / Vibrations / 5 min. / le 27 août 2024

Se méfier des apparences

Sous ses airs de starlette hollywoodienne, Sabrina Carpenter n'a pas la langue dans sa poche. Dans ses chansons, elle parle crûment de sexe, de ses envies, tout en faisant des blagues salaces, ce qui lui a valu d'être censurée sur la BBC lors d'une prestation.

Sabrina Carpenter a beau avoir fait ses débuts dans des émissions pour enfants-stars de Disney, à l'instar de Britney Spears et Christina Aguilera (une de ses grandes inspirations quand elle avait 11 ans), elle contrôle sa musique, la composition et son image. La chanteuse se range plutôt dans le style d'écriture du côté des stars pop qui ont marqué l'année telles que Chappell Roan ou Charli XCX. Elle-même cite Fiona Apple et SZA comme références.



Long chemin

Outre ses titres phares "Espresso" et "Please Please Please", première place du hit-parade américain, la chanteuse peut également compter sur "Taste" pour faire le buzz. Sorti cette semaine, le clip réalisé par Dave Meyers montre une bataille entre deux femmes (Sabrina Carpenter versus Jenna Ortega) pour le même homme.

Sanglant, horrifique et très drôle, le clip fait référence aux maîtres de l'épouvante. Entre Tarantino, Carpenter et Hitchcock, les clins d'oeil cinématographiques sont nombreux.

Si les chansons de Sabrina Carpenter sont aujourd'hui téléchargées par des millions de personnes, le chemin a été long pour l'artiste. Il lui a fallu une décennie et cinq albums avant de sortir de l'ombre. Autre soutien inestimable: celui de Taylor Swift qui l'a choisie en première partie de son actuelle tournée.

Sujet radio: Yves Zahno

Adaptation web: Sarah Clément