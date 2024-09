Roli Mosimann, producteur des Young Gods et Prix suisse de musique 2021, est décédé

Le producteur et musicien Roli Mosimann est décédé dimanche, ont indiqué mercredi les Young Gods dans un communiqué. Prix suisse de musique 2021, l'Alémanique avait produit ou remixé le groupe fribourgeois, mais également de nombreux groupes majeurs du rock comme Faith No More ou New Order.

"Roli Mosimann était très proche du groupe. Il a produit nos cinq premiers albums", ont écrit les Young Gods dans un communiqué mercredi. "Il était comme notre quatrième membre, l’homme derrière la console: mix, production et arrangement."

D'origine thurgovienne, l'Alémanique avait collaboré sur le premier album des Young Gods en 1987 et sur quatre autres dans les années 1990. C'est à lui, en partie, que l'on doit le son industriel froid et cinglant, marque de fabrique du groupe.

Batteur des Swans

Dans les années 1980, Roli Mosimann était parti s'installer à New York et avait rejoint comme batteur les Swans, un des groupes majeurs de la scène noise et post-punk américaine. Mosimann contribue alors grandement au son radical du groupe new-yorkais de par son jeu de batterie puissant et lancinant.

Au fil des albums, le Suisse se familiarise toujours plus avec l’outil studio et participe à l’élaboration de l’univers sonore des Swans, à la fois lourd, brutal et hypnotique.

>> >> A lire : Roli Mosimann, le Thurgovien qui a sculpté un nouveau son rock

Producteur de nombreux groupes de rock

Parallèlement, il commence à être demandé par des groupes et des artistes séduits par sa maîtrise de la technique électronique de studio. Outre les Young Gods, il mettra en son Faith No More, Marilyn Manson, The The, New Order ou encore les Smashing Pumpkins.

Ces dernières années, Roli Mosimann vivait à Wroclaw, en Pologne, où il était responsable du mix live du festival Eklektik Session. En 2021, il avait reçu un Prix suisse de musique. Agé de 68 ans, il a succombé dimanche à un cancer du poumon.

aq avec ats