Richard Sherman, compositeur de "Mary Poppins", est décédé

Le compositeur américain Richard Sherman est mort samedi à l'âge de 95 ans, a annoncé Disney. Avec son frère Robert, il était l'auteur de nombreuses mélodies populaires comme "Mary Poppins", "Le Livre de la jungle" ou encore "Chitty Chitty Bang Bang".

Richard Sherman est décédé à Beverly Hills des suites d'une maladie liée à son âge avancé, a expliqué Disney. Avec son frère Robert, disparu en 2012, il a formé un duo prolifique de compositeurs pour le géant du divertissement entre 1960 et 1973, participant à la création de plus de 200 chansons pour 27 films et une vingtaine de productions télévisées.

Il a notamment été le co-auteur de "Chem chem cheminée" ("Chim chim Cher-ee" en version originale), titre iconique du film "Mary Poppins" (1964), récompensé d'un Oscar de la meilleure chanson.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Tandis que Robert Sherman en a écrit les paroles, Richard en a composé la mélodie. Le duo de frères est aussi à l'origine de "It's a Small World" et "I Wan'na Be Like You" ("Etre un homme comme vous") dans "Le Livre de la Jungle", dessin animé emblématique de Disney.

Dans un communiqué, l'entreprise américaine a qualifié Richard Sherman de "membre clef" du "cercle proche de talents créatifs" de son fondateur Walt Disney. "Nous serons éternellement reconnaissants de la marque que Richard laisse sur le monde", a déclaré dans un communiqué l'actuel PDG de Disney, Bob Iger.

afp/dk